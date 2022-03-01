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Муниципал 20:26

Глава МО "Лиговка-Ямская" Войтановский перенес на месяц заседание совета, где его могли отправить в отставку

фото ЗакС политика Глава МО "Лиговка-Ямская" Войтановский перенес на месяц заседание совета, где его могли отправить в отставку

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский 1 марта объявил о переносе заседания совета, которое должно было состояться завтра. На этом собрании планировалось рассмотреть вопрос о его отставке. Новая дата заседания назначена на 4 апреля. Текст постановления опубликован в Telegram-канале "Наш дом - Лиговка-Ямская". 

Войтановский решил перенести заседание из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ранее глава муниципалитета несколько месяцев держал помещение на карантине по той же причине. 

Напомним, в начале февраля Войтановский объявил о проведении первого за 11 месяцев заседания совета депутатов. Незадолго до этого стало известно, что губернатор Александр Беглов потребовал рассмотреть вопрос об отставке главы округа из-за нарушения закона "О противодействии коррупции". 

Депутаты "Лиговки-Ямской" пытаются добиться отставки Войтановского с 2019 года. Избрать нового главу не получалось из-за недостаточного количества голосов. После того, как отношения Войтановского с некогда лояльными депутатами начали портиться, он перестал проводить заседания. 


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