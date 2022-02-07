Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:19

После письма Беглова совет МО "Лиговка-Ямская" проведет заседание впервые за 11 месяцев

фото ЗакС политика После письма Беглова совет МО "Лиговка-Ямская" проведет заседание впервые за 11 месяцев

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский впервые за 11 месяцев объявил о проведении заседания муниципального совета. Собрание назначено на 2 марта. В начале февраля стало известно, что губернатор Александр Беглов требует отставки главы муниципалитета из-за проверки прокуратуры, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства при изучении деклараций Войтановского. 

В повестке заседания, которую получили депутаты, отсутствует вопрос прекращения полномочий Войтановского. В разговоре с ЗАКС.Ру глава МО пояснил, что мундепы смогут заявить об изменении повестки непосредственно во время заседания и добавить вопрос об инициативе губернатора. Однако, по словам главы МО, письмо от Беглова он так и не получил. 

- Ну не знаю, должна прийти. Придет к этому времени [к дате заседания], - предположил Войтановский.  

Глава МО полагает, что депутаты не смогут избрать меру дисциплинарной ответственности для него, поскольку их советом якобы не принято такое положение и юридические основания для этого отсутствуют. 

Последнее заседание совета МО "Лиговка-Ямская" прошло в апреле 2021 года. С тех пор помещение муниципалитета закрыто на карантин из-за коронавируса. На вопрос о том, изменилась ли ситуация с заболеваемостью сейчас, Войтановский пояснил, что он обзвонил депутатов - они пообещали выздороветь к назначенному заседанию. По его словам, по-прежнему больны несколько сотрудников местной администрации и некоторые депутаты. 

Напомним, Войтановский возглавляет муниципалитет с 2019 года. С тех пор в совете идет противостояние между некоторыми муниципальными депутатами и руководителем МО. Мундепы неоднократно пытались сменить главу, но Войтановскому удавалось оспорить правомочность заседаний, на котором голосовали за его отставку. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Войтановский Вадим Николаевич
Упоминаемые персоны
Войтановский Вадим Николаевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама