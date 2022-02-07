После письма Беглова совет МО "Лиговка-Ямская" проведет заседание впервые за 11 месяцев

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский впервые за 11 месяцев объявил о проведении заседания муниципального совета. Собрание назначено на 2 марта. В начале февраля стало известно, что губернатор Александр Беглов требует отставки главы муниципалитета из-за проверки прокуратуры, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства при изучении деклараций Войтановского.

В повестке заседания, которую получили депутаты, отсутствует вопрос прекращения полномочий Войтановского. В разговоре с ЗАКС.Ру глава МО пояснил, что мундепы смогут заявить об изменении повестки непосредственно во время заседания и добавить вопрос об инициативе губернатора. Однако, по словам главы МО, письмо от Беглова он так и не получил.

- Ну не знаю, должна прийти. Придет к этому времени [к дате заседания], - предположил Войтановский.

Глава МО полагает, что депутаты не смогут избрать меру дисциплинарной ответственности для него, поскольку их советом якобы не принято такое положение и юридические основания для этого отсутствуют.

Последнее заседание совета МО "Лиговка-Ямская" прошло в апреле 2021 года. С тех пор помещение муниципалитета закрыто на карантин из-за коронавируса. На вопрос о том, изменилась ли ситуация с заболеваемостью сейчас, Войтановский пояснил, что он обзвонил депутатов - они пообещали выздороветь к назначенному заседанию. По его словам, по-прежнему больны несколько сотрудников местной администрации и некоторые депутаты.

Напомним, Войтановский возглавляет муниципалитет с 2019 года. С тех пор в совете идет противостояние между некоторыми муниципальными депутатами и руководителем МО. Мундепы неоднократно пытались сменить главу, но Войтановскому удавалось оспорить правомочность заседаний, на котором голосовали за его отставку.

Константин Леньков