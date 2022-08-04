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Муниципал 12:57

Дело о бездействии совета Лиговки-Ямской передала новому судье

фото ЗакС политика Дело о бездействии совета Лиговки-Ямской передала новому судье

Рассмотрение гражданского иска прокуратуры Центрального района Петербурга передали к отдельным депутатам и всему местному совету МО "Лиговка-Ямская" передали новому судье Александре Заплатиной, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из Смольнинского районного суда.

Ведомство, напомним, требует признать орган местного самоуправления бездействующим. В случае, если иск удовлетворят, муниципальный совет можно будет распустить.

Ранее дело слушала судья Екатерина Осипова. Она перешла на работу в Третий кассационный суд общий юрисдикции. Отметим, что Осипова рассматривала и другие судебные споры, возникавшие в МО "Лиговка-Ямская", и была знакома с ситуацией в муниципалитете.

Перед очередным заседанием по иску прокуратуры в суд поступили ходатайства от представителя главы муниципалитета Вадима Войтановского. Он попросил отложить рассмотрение дела из-за отпуска Войтановского.

Напомним, в МО "Лиговка-Ямская" длительный конфликт между главой и местными депутатами. Войтановский более года не созывал муниципальный совет, здание муниципалитета закрыли для мундепов под предлогом коронавируса. Депутаты собирались на нейтральной территории и приняли решение об отстранении Войтановского от должности главы. Однако позже ему удалось оспорить легитимность этого решение в суде.

Глава МО "Лиговка-Ямская" заявился на выборы в местный совет Тельмановского поселения Ленобласти и не скрывает, что хочет возглавить этот муниципалитет.


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