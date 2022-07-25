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Выборы 2021

Муниципал 17:46

"Президент сказал: "Все — в деревню": Глава "Лиговки-Ямской" Войтановский выдвинулся в совет Тельмановского поселения

фото ЗакС политика "Президент сказал: "Все — в деревню": Глава "Лиговки-Ямской" Войтановский выдвинулся в совет Тельмановского поселения

Глава петербургского муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский подал документы для участия в выборах депутатов местного совета Тельмановского сельского поселения Ленинградской области. Информация об этом появилась в ГАС "Выборы".

- Президент сказал: "Все — в деревню", - объяснил Войтановский свое решение ЗАКС.Ру. – Я сам живу там и я думаю, что Тосненскому району стоит присоединиться к городу. Очень хорошее, перспективное место. К тому же если тут [в МО "Лиговка-Ямская"] я не нужен, то и уйду спокойно.

Войтановский также заявил, что его цель — возглавить областной муниципалитет. Глава "Лиговки-Ямской" пошел на выборы самовыдвиженцем. В ответ на вопрос, действует ли он сам по себе или в команде, Войтановский ответил, что "местное самоуправление подразумевает коллективный труд".

Отметим, что среди других участников выборов есть бывший служащий "Лиговки-Ямской" Виктор Перов, Денис Потеха и Ольга Вавилова, которые шли вместе с Войтановским на выборы в 2019 году, а также начинающая певица Наталья Калинина, посвятившая главе МО "Лиговка-Ямская" песню со словами "обычный и простой чиновник, бизнесмен, герой-любовник… мой мужчина — Войтановский".  

Напомним, местный совет МО "Лиговка-Ямская" не собирался так долго, что прокуратура через суд потребовала признать его недееспособным, что в дальнейшем может стать основанием для роспуска органа. Местные депутаты в бездеятельности обвиняют Войтановского, который руководит муниципалитетом с осени 2019 года.


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Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Войтановский Вадим Николаевич
Упоминаемые персоны
Войтановский Вадим Николаевич
Перов Виктор Николаевич

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