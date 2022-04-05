Прокуратура потребовала признать местный совет МО "Лиговка-Ямская" бездействующим

В Смольнинский районный суд Петербурга поступило заявление прокуратуры Центрального района о признании муниципального совета МО "Лиговка-Ямская" бездействующим.

Об этом ЗАКС.Ру сообщил глава муниципалитета Вадим Войтановский. Карточка дела появилась на сайте суда. Из нее следует, что иск был подан еще 1 апреля. Ответчиками указаны депутаты 6 созыва местного совета. Заинтересованным лицом - губернатор Александр Беглов.

Удовлетворение иска может служить основанием для роспуска совета. Войтановский пока от комментариев отказался.

Отметим, что большинство депутатов "Лиговки-Ямской" конфликтуют с главой МО. Местный совет не собирался в здании муниципалитета около года. Однако мундепы несколько раз проводили заседания на другой территории. Глава муниципалитета заявлял, что не признает легитимность принимаемых на этих встречах решений. В начале марта на одном таком заседании Войтановского лишили мандата.

Еще раньше отстранить Войтановского от руководства муниципалитетом потребовал губернатор Беглов. Однако этот вопроса так и не рассмотрели. Войтановский дважды переносил заседания, на котором должны были поднять этот вопрос. В последний раз - на 30 мая.