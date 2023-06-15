В Красном Селе продолжают оспаривать итоги муниципальных довыборов

В Красносельском районном суде Петербурга 15 июня состоялось два заседания по оспариванию результатов дополнительных муниципальных выборов в МО "Красное Село", которые состоялись в апреле 2023 года. Один иск подала проигравшая кандидатка "Справедливой России – За правду" Галина Симоненкова, а второй — жители округа, которые оказались недовольны итогом голосования.

Поводом для судебного разбирательства стало аннулирование бюллетеней на участке № 1213, где голосовали военнослужащие. Во время сверки бюллетеней количество заявлений на выездное голосование не сошлось с числом заполненных бланков. По предварительным данным в округе лидировала Симоненкова, однако из-за аннулирования голосов военнослужащих победа досталась единороссу Алле Павловой, которая возглавляет местный культурно-досуговый центр.

На заседании по иску справедливороссов 15 июня участники процесса обратили внимание на тот факт, что одного из ответчиков не стало. Состав комиссии № 1213, который проводил выборы в апреле, был сформирован в 2018 году, и сейчас уже ему на смену пришел новый.

— Если идет судебное разбирательство, полномочия комиссии продлеваются до вступления решения суда в законную силу. Что сделал ТИК? Он взял и сформировал новую комиссию, вчера она провела первое заседание. По закону это означает, что старая комиссия прекратила полномочия, а новая работает. У нас ответчик пропал, — рассказал ЗАКС.Ру юрист Иван Попов, который представляет справедливороссов в суде.

Представители вышестоящей ТИК № 26 в беседе с ЗАКС.Ру отметили, что не согласны с такой позицией. Они допускают, что полномочия предыдущего состава комиссии могли перейти новому, и попросили отложить рассмотрение иска для уточнения этого вопроса. Следующее заседание назначили на 6 июля.

Заседание по иску избирателей тоже пришлось отложить. На нем юрист Юлия Лебедева устно ходатайствовала о проведении почерковедческой экспертизы акта пересчета бюллетеней и заявлений на выездное голосование. Суд попросил подготовить письменное ходатайство к 12 июля.

Напомним, 9 апреля в трех муниципалитетах прошли дополнительные выборы пяти депутатов в МО "Красное Село", МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный". Все пять мандатов достались кандидатам "Единой России".

Константин Леньков