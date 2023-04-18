Новоизбранные мундепы Красного Села вступили в полномочия

Муниципальный совет МО "Красное Село" 18 апреля выдал депутатские удостоверения единороссам — победителям дополнительных выборов — главврачу Татьяне Исаковой и Алле Павловой, которая возглавляет местный КДК "Красносельский". Избрание последней стало возможным благодаря отмене итогов голосования на одном из участков.

По данным ГАС "Выборы", Исакова набрала 726 голосов, а Павлова — 632. Их главным конкурентом на выборах была кандидатка от "Справедливой России – За правду" Галина Симоненкова. Ее поддержали 607 красносёлов. Она не смогла пройти в совет из-за отмены итогов голосования на участке № 1213, где надомное голосование проходило на территории военной части. При подсчете голосов выяснилось, что число бюллетеней не соответствовало числу заявлений о голосовании вне помещения участка.

Глава эсеров Сергей Миронов говорил, что партия намерена добиваться пересмотра итогов голосования в Красном Селе. Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось найти информацию о соответствующем иске на сайте суда.

Также во время заседания совет принял решении о досрочном сложении полномочий Андрея Григорьева, избиравшегося в 2019 году от КПРФ.

Напомним, в Петербурге 9 апреля прошли дополнительные муниципальные выборы в МО "Красное Село", МО "Понтонный" и МО "Южно-Приморский". Все вакантные мандаты получили представители "Единой России". Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Обновление. В "Справедливой России - За правду" сообщили ЗАКС.Ру, что иск в Красносельский районный суд был подан 18 апреля и, вероятно, не успел появиться на сайте к моменту публикации заметки.

Константин Леньков / фото МО "Красное Село"