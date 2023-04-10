Мейксин о УИК № 1213: Комиссия не справилась с выездным голосованием

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин рассказал Зо ходе подведения итогов голосования на УИК №1213 в МО "Красное Село" где выбирали двух депутатов. Днем территориальный избирком, вероятней всего, аннулирует бюллетени с этого участка. Из-за этого кандидат от "Справедливой России - За правду" потеряет лидирующую позицию и не сможет избраться в совет. В Горизбиркоме эту ситуацию обсуждали до 4 часов утра.

Проблемы на участке № 1213 возникли при выездном голосовании на территории воинской части в поселке Хвойный. Первые обращения от наблюдателей начали поступать еще днем 9 апреля. Тогда выездная комиссия взяла с собой книги учета избирателей, хотя по закону нужно было сделать выписку. Позже при подсчете голосов один из ящиков был аннулирован из-за отсутствия необходимого количества заявлений от избирателей - их было больше, чем заполненных бюллетеней. В другом ящике для выездного голосования после нескольких пересчетов установили, что количество заявлений о желании проголосовать вне участка на одно меньше, чем бюллетеней.

- Скажу честно, это единственная комиссия, которая не справилась с выездным голосованием. Этот факт мы, к сожалению, зафиксировали. <...> Таким образом зафиксирован факт несоответствия. В соответствии с действующим законодательством, если количество бюллетеней больше, чем количество заявлений, выборы подлежат отмене, - рассказал Мейксин, ссылаясь на 68-ю статью Федерального закона № 67.

Напомним, наблюдатели сообщали, что на большинстве участков в Красном Селе лидировали кандидат от "Единой России" Татьяна Исакова и представитель "Справедливой России - За правду" Галина Симоненкова. На участке № 1213 "удаленно" голосовали военнослужащие из воинской части в поселке Хвойный. Как сообщили в Telegram-канале справедливороссов, большинство военных проголосовало за эсера. Позже участковая комиссия заявила, что при подсчете бюллетеней недосчитались одного заявления о голосовании вне участка. Соответствующую жалобу подал наблюдатель от Общественной палаты. Это может стать причиной отмены итогов голосования на всем участке. При таком стечении обстоятельств, мандат, на который претендует Симоненкова, может достаться второму единороссу Алле Павловой.

Мейксин отметил, что военнослужащие составляют менее 10% процентов от количества зарегистрированных избирателей, однако он признал, что отмена результатов именно на этом участке "меняет расклад сил".

Симоненкова подала жалобу в Горизбирком и просит разобраться с тем, что происходит на участке №1213, рассказал Мейксин. Он отметил, что кандидатка подтвердила отсутствие одного заявления.

- В соответствии с законодательством, к сожалению, мы обязаны такие результаты отменять. Нам очень хотелось, чтобы, и вы знаете, мы большое внимание уделяем прозрачности, чистоте и законности проведения выборов. Новый состав избирательной комиссии очень большое внимание этому уделяет, но, к сожалению, такой инцидент есть, - сказал председатель ГИК.

Напомним, всего 9 апреля в городе избирали пятерых депутатов. Предварительно три мандата в МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный" получили кандидаты от "Единой России".

Подробнее о том, как прошли довыборы пяти муниципалов - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков