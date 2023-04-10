На довыборах в Понтонном и "Южно-Приморском" побеждают единороссы

По предварительным результатам подсчета голосов в МО "Понтонный" и МО "Южно-Приморский", где накануне прошли довыборы в муниципальные советы, победу одерживают представители "Единой России", сообщил ЗАКС.Ру глава Горизбиркома Максим Мейксин.

В МО "Понтонный" победили единороссы Юлия Макарова (63% голосов) и Яна Каменева (50%). В МО "Южно-Приморский" - Елена Козлова (46%). Теперь итоги голосования должны утвердить территориальные комиссии.

Победителей в МО "Красное Село" смогут определить лишь после рассмотрения ТИК №26 ситуации в УИК №1213, где комиссия не смогла установить итоги голосования. В большинстве участков лидировали единоросс и кандидат от "Справедливой России - За правду". Эсер может потерять выигрышное положение, если будут аннулированы бюллетени на спорном УИК.

О том, как прошли довыборы в трех муниципалитетах - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков