Горизбирком решил проверить сообщения о выездном голосовании УИК №1213

Санкт-Петербургская избирательная комиссия поручила председателям территориального избиркома №26 и участковой комиссии №1213 предоставить полные данные о проведении дополнительных муниципальных выборов на этом УИК. Об этом сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.

"Председателям ТИК №26 и УИК №1213 поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов", - написал председатель ГИК.

Он уточнил, что так Горизбирком намерен проверить сообщения в СМИ о голосовании вне помещения УИК №1213. Участковая комиссия ходила с переносными ящиками в военную часть.

Ранее "Наблюдатели Петербурга" сообщили, что УИК организовала два выезда к военным. В первый раз члены комиссии якобы вернулись без заявлений на голосование вне помещения, а во второй - число заявлений якобы было значительно меньше числа бюллетеней, заявили в организации.

Напомним, УИК №1213 относится к муниципальному образованию "Красное Село". В совете МО свободны два мандата. По предварительным данным, побеждает на выборах кандидатка от "Справедливой России - За правду" Галина Симоненкова.

Обновление 10 апреля 1:00 часов: Лидер "Справедливой России - За правду" в Петербурге Надежда Тихонова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию жалобы наблюдательницы от Общественной палаты на голосование в воинской части. В бумаге наблюдательница сообщает, что вместе с членами комиссии ходила на голосование вне помещения УИК. По ее словам, там она видела, что не все голосующие военные дают члену избиркома заявление о выездном голосовании.

"Однако, при установлении итогов голосования, заявления в комиссии неожиданно появились ровно по количеству бюллетеней. При этом, мне не была предоставлена возможность лично убедиться в количестве предоставленных заявлений", - сказано в жалобе.

Наблюдательница просит провести проверку и признать результаты выборов на УИК №1213 недействительными.

София Саттарова