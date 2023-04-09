На пяти участках в Красном селе подсчитали бюллетени - лидирует кандидатка эсеров

В Telegram-канале петербургского отделения "Справедливой России - За правду" сообщили, что на пяти избирательных участках в муниципальном образовании "Красное Село" завершили подсчет бюллетеней. По данным партии, лидирует их кандидатка - Галина Симоненкова. Номера УИК в партии не уточнили.

Симоненкова набрала больше всего голосов на участках №1211 и №1212, следует из опубликованных фотографиях протоколов в Telegram-канале координатора наблюдателей от "Общество.Будущее" Михаила Борисова. На изображении увеличенной формы протокола УИК №1211 указано, что Симоненкова набрала 33 голоса, а второе место заняла кандидатка от "Единой России" Алла Павлова.

По фотографии протокола УИК №1212, Симоненкова набрала 23 голоса. По 13 голосов получили Павлова и другая кандидатка от "единороссов" Татьяна Исакова.

Также Борисов опубликовал фото неподписанного итоговый протокола УИК №1209. Из данных изображения следует, что первое место у Исаковой - 47 голосов. С разрывом в один голос второе место занимает Симоненкова.

Напомним, в совете МО "Красное Село" свободно два мандата. Также голосование проходило в муниципалитетах "Южно-Приморский" и "Поселок Понтонный".

София Саттарова