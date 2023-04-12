Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 11:50

Миронов пообещал судиться из-за скандала на довыборах в Красном Селе

фото ЗакС политика Миронов пообещал судиться из-за скандала на довыборах в Красном Селе

Лидер "Справедливой Россия - За правду" Сергей Миронов во время визита в Петербург 12 апреля встретился с однопартийкой Галиной Симоненковой, которая лишилась победы на довыборах в местный совет Красного Села из-за отмены результатов голосования на участке в поселке Хвойный.

"Мириться с этим мы не намерены. У нас есть фото- и видеодоказательства, указывающие на нарушения избирательного законодательства на участке №1213. Мы пойдем в суд, будем добиваться пересмотра результатов голосования и докажем свою правоту", - пообещал Миронов в своем Telegram-канале.

Напомним, результаты участка № 1213 отменили из-за выездного голосования в воинской части. После проверки не сошлось количество заполненных бюллетеней и заявлений на выездное голосование. Отмена позволила одержать победу представителям "Единой России". Подробнее о новых депутатах читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram/Сергей Миронов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село
Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




Новости12 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама