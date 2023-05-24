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Муниципал 16:52

В Красном Селе начали слушать дело об оспаривании результатов местных выборов

фото ЗакС политика В Красном Селе начали слушать дело об оспаривании результатов местных выборов

Красносельский районный суд 24 мая провел первое заседание по иску кандидатки "Справедливой России – За правду" Галины Симоненковой, которая не смогла победить на дополнительных выборах в муниципальный совет Красного Села из-за отмены итогов голосования на участке № 1213. 

Ответчики — территориальный избирком № 26 и УИК № 1213 — пока не представили свою позицию,  пообещав сделать это позже, рассказала ЗАКС.Ру Симоненкова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство истца об истребовании у Горизбиркома результатов подсчета голосов комплексом обработки избирательных бюллетеней, хранящихся на электронном носители. Также было решено привлечь заинтересованными лицами новых депутатов Красного Села Татьяну Исакову и Аллу Павлову, которые официально победили на довыборах.

Однако суд не стал удовлетворять ходатайство истца о привлечении к участию в процессе представителей Центральной избирательной комиссии.

- Нам отказали, потому что ЦИК не является участником избирательного процесса. Но это орган, который знаком с аналогичной практикой, он может помочь, - удивилась Симоненкова.

Также суд не стал приобщать к материалам дела видеозапись момента подсчета голосов, которую сделал один из наблюдателей.

Кроме того, Красносельский суд начал рассматривать иск группы избирателей Красного Села об отмене результатов голосования на участке № 1213. Интересы истцов представляет депутат соседнего МО "Горелово" Юлия Лебедева. Рассмотрение обоих исков отложили до 15 июня.

Напомним,  результаты волеизъявления на участке № 1213 отменили из-за голосования в воинской части. После проверки не сошлось количество заполненных бюллетеней и заявлений на выездное голосование. Отмена позволила одержать победу представительнице "Единой России", директору "КДК "Красносельский" Алле Павловой.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин, комментируя довыборы в Красном Селе, заявил, что участковая комиссия "не справилась с выездным голосованием".


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Исакова Татьяна Ивановна
Пока еще нет голосов...
Лебедева Юлия Николаевна
Пока еще нет голосов...
Павлова Алла Александровна
Упоминаемые персоны
Исакова Татьяна Ивановна 
Лебедева Юлия Николаевна
Павлова Алла Александровна 




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