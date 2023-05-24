В Красном Селе начали слушать дело об оспаривании результатов местных выборов

Красносельский районный суд 24 мая провел первое заседание по иску кандидатки "Справедливой России – За правду" Галины Симоненковой, которая не смогла победить на дополнительных выборах в муниципальный совет Красного Села из-за отмены итогов голосования на участке № 1213.

Ответчики — территориальный избирком № 26 и УИК № 1213 — пока не представили свою позицию, пообещав сделать это позже, рассказала ЗАКС.Ру Симоненкова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство истца об истребовании у Горизбиркома результатов подсчета голосов комплексом обработки избирательных бюллетеней, хранящихся на электронном носители. Также было решено привлечь заинтересованными лицами новых депутатов Красного Села Татьяну Исакову и Аллу Павлову, которые официально победили на довыборах.

Однако суд не стал удовлетворять ходатайство истца о привлечении к участию в процессе представителей Центральной избирательной комиссии.

- Нам отказали, потому что ЦИК не является участником избирательного процесса. Но это орган, который знаком с аналогичной практикой, он может помочь, - удивилась Симоненкова.

Также суд не стал приобщать к материалам дела видеозапись момента подсчета голосов, которую сделал один из наблюдателей.

Кроме того, Красносельский суд начал рассматривать иск группы избирателей Красного Села об отмене результатов голосования на участке № 1213. Интересы истцов представляет депутат соседнего МО "Горелово" Юлия Лебедева. Рассмотрение обоих исков отложили до 15 июня.

Напомним, результаты волеизъявления на участке № 1213 отменили из-за голосования в воинской части. После проверки не сошлось количество заполненных бюллетеней и заявлений на выездное голосование. Отмена позволила одержать победу представительнице "Единой России", директору "КДК "Красносельский" Алле Павловой.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин, комментируя довыборы в Красном Селе, заявил, что участковая комиссия "не справилась с выездным голосованием".