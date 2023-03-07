Литейный округ вернулся к теме роспуска

После длительного перерыва суд вернулся к рассмотрению иска прокуратуры Центрального района о признании совета МО "Литейный округ" бездействующим. Если требование ведомства будет поддержано, то депутатов могут распустить. ЗАКС.Ру рассказывает историю муниципалитета, где на выборах депутаты от "Яблока" получили большинство, но так и не смогли наладить работу в округе.

Дзержинский районный суд Петербурга 7 марта вернулся к рассмотрению поступившего почти три года назад иска прокуратуры Центрального района к муниципальному совету МО "Литейный округ". Изначально иск был подан летом 2020 года, но разбирательство приостановили из-за других процессов, связанных с деятельностью муниципалитета. Ведомство намерено добиться признания незаконным непроведения мундепами правомочных собраний более трех месяцев. Заседание оказалось не самым содержательным. Вернуться к делу планируют через месяц, когда в суд поступят решения по другим искам, связанным с Литейным округом.

В суд явились представитель администрации муниципалитета и лишь двое депутатов: Сергей Трошин и Егор Карпенков. Депутатов от "Яблока" представлял юрист Александр Кобринский.

Сразу после заседания по иску прокуратуры началось рассмотрение похожего иска от местных жителей, которые также требуют признать бездействие муниципалов незаконным. Среди истцов числится активистка Центрального района Илона Ханина, которая в 2019 году пыталась избраться в МО "Лиговка-Ямская" от Партии Роста, а позже перешла в "Единую Россию". Они ходатайствовали об объединении дел в одно и привлечении каждого депутата в качестве соответчика.

Юрист Кобринский уверен, что суд принял иск к рассмотрению по ошибке и ходатайствовал о прекращении дела. Судья взяла перерыв, чтобы истцы могли ознакомиться с замечаниями. На это выделили неделю. Кобринский, уверенный в своей правоте, не собирается приходить на это заседание.

Округ победившего "Яблока"

Литейный округ стал одним из немногих муниципалитетов, где победу на муниципальных выборах 2019 года одержали оппозиционные кандидаты. Из 20 мандатов 11 получили "яблочники". Восемь мандатов достались представителям "Единой России" (трое из них шли на выборы в качестве самовыдвиженцев), включая Павла Дайняка, который возглавляет округ с 2009 года. Еще одно место в совете заняла независимая кандидатка Марияна Сорокина.

Несмотря на уязвимое положение единороссов в шестом созыве совета, "яблочникам" не удалось избрать своего главу округа. За четыре дня до выборов депутаты пятого созыва внесли изменения в Устав, согласно которым для утверждения главы было необходимо более 13 голосов "за". До этого принять нового главу можно было простым большинством — 11 голосами.

- Мы предполагаем, что это было задним числом сделано, после выборов. Когда они [единороссы] поняли, что проиграли. Официально считается, что они это сделали за несколько дней до выборов. С этого момента патовая ситуация начала происходить. У нас 11 голосов, понятно, что мы не можем избрать нового главу, а если не можем избрать, то действует предыдущий, - рассказал мундеп Трошин.

"Яблочники" пытались оспорить эти правки в суде, но проиграли. Лишь спустя годы им удалось найти поддержку в Конституционном суде, который выступил против "несменяемых" глав муниципалитета, но сменить руководство это не помогло.

- В постановлении было сказано, если в Уставе написано "двумя третями", то все равно должна быть возможность у большинства выбрать хотя бы исполняющего обязанности. Было указание о том, что Государственная дума, Федеральное собрание должны принять соответствующую поправку в закон. Ничего не сделали, - рассказал ЗАКС.Ру юрист Александр Кобринский.

Полномочия исполняющего обязанности главы Литейного округа сохранились за Дайняком. "Яблочники" пытались избрать нового руководителя, и даже определились с претендентом на этот пост. Им стал Арсений Афиногенов. Проводить первое собрание мундепам пришлось в коридоре муниципалитета — в зал заседаний новоизбранных мундепов не пускал Дайняк, который позже отказался признавать итоги собраний коллег. Явиться на заседания, которые созывал Дайняк, у "яблочников" тоже не получалось.

– Была история, одно заседание в декабре 2020 года, когда нам вдруг сообщили, что прошло заседание муниципального совета, а мы о нем не слышали. Потом, через несколько дней мне на почту и другим депутатам приходит письмо бумажное, где написано, что Дайняк созывает заседание. При этом штамп о том, когда оно пришло на нашу почту был позже на несколько дней, чем та дата, когда проводилось заседание. Мы физически не могли о нем узнать, - заявил Трошин.

С конца 2020 года оппозиционные депутаты были вынуждены раз в три месяца проводить свои встречи во дворе муниципалитета. По словам Трошина, каждую такую встречу они фиксировали на видео. В последний раз мундепы собирались так 24 февраля 2022 года. После этого по "каким-то причинам" они не смогли собраться снова, добавил Трошин.

Культурный код Центрального района

Из-за конфликта между "яблочниками" и бывшим руководителем округа Дайняком муниципалитет столкнулся с теми же проблемами, что и в соседних МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская", где также возникло недопонимание между депутатами и главами округов после выборов 2019 года. Бездействие обоих округов было признано районным судом незаконным по искам прокуратуры.

Истории всех трех муниципалитетов похожи. Оппозиционные депутаты, не поддерживающие позицию "Единой России", были вынуждены проводить свои собрания либо на крыльце, либо в подъездах. Позже итоги таких собраний успешно признавались недействительными через суд. Из-за невозможности провести собрание мундепов в правомочном формате в муниципалитетах не удавалось утвердить бюджет. Округа существовали на 1/12 от него. В Литейном округе не удается утвердить бюджет с 2019 года.

По мнению председателя Совета муниципальных образований Петербурга, депутата Законодательного собрания Всеволода Беликова, виноваты в этом "яблочники", которые, по его мнению, мешают реализации полномочий власти. Признание совета бездействующим, по словам парламентария, подходящее "юридическое разрешение" для подобных случаев.

- Дайняк пытается мужественно сохранять лицо муниципалитета в глазах избирателей. Я ценю его позицию выдержанную. Мне искренне жаль, что коллеги не смогли найти общий язык. Надеюсь, что пример Смольнинского будет хорошей наукой всем остальным. Чего скрывать, ["яблочники"] везде хайпуют. Есть еще муниципалитеты, где они пытаются шантажировать своим участием и неучастием. Навязывают свою повестку, вопросы, которые явно не относятся к сфере муниципалитета, а носят совсем другой характер, - сказал ЗАКС.Ру Беликов.

Илона Ханина считает, что партийная принадлежность депутатов в этом случае не имеет значения. У нее сложилось впечатление, что депутаты избирались лишь для того, чтобы кому-то, как она выразилась, насолить.

- Совет текущий сейчас не выполняет свои полномочия и свою работу практически в полном объеме. Дайняк тоже, скажем так…, есть определенные претензии к его работе. Но многие вопросы не могут решить, потому что не могут собраться депутаты. Нужен как минимум кворум, как минимум принять бюджет, проголосовать, сделать закупки, а они этого делать не могут, поскольку такие обстоятельства, - заявила Ханина.

Депутат Трошин уверен, что роспуск Литейного округа имеет политический подтекст. Невозможность вести нормальную деятельность он также считает искусственной, поскольку предполагает, что власти не заинтересованы, чтобы в центре Петербурга был процветающий муниципалитет, большинство в котором принадлежит депутатам от "Яблока".

- Еще бы мы хорошо работали, благоустройство делали, все были бы довольны и у нас бы была такая витрина: "Смотрите, яблочников избрали и все хорошо". Теперь наоборот. Они вставляют палки в колеса — бюджет не принимается. Когда мы приняли на 2021 год бюджет и переносили много денег на благоустройство, они под разными причинами подали в суд и отменили его. Говорят: "Смотрите, вы избрали "Яблоко" и все только хуже стало", - сказал Трошин.

Он отметил, что не поддерживает возможный роспуск совета. Будучи муниципальным депутатом, он продолжает помогать жителям в решении вопросов в сфере благоустройства.

И. о. главы Дайняк в разговоре с ЗАКС.Ру не стал давать какую-либо оценку происходящему в совете, отметив, что это "математика".

- Есть закон. Дело в суде. Если установят факт непроведения, значит, совет будет отвечать, как написано в законе, - добавил он.

Если суд поддержит доводы прокуратуры, то Литейный округ станет третьим муниципалитетом в Центральном районе и Петербурге в целом, где будут законные основания для роспуска совета. В скором времени губернатор Александр Беглов должен будет обратиться в Законодательное собрание с предложением распустить МО "Смольнинское". МО "Лиговка-Ямская" еще не дошла до этого этапа, поскольку глава округа Вадим Войтановский пока продолжает оспаривать бездействие совета в Городском суде.

Константин Леньков