«Яблочники» Литейного округа упрекнули единороссов в остановке бюджетного процесса

Одиннадцать депутатов МО «Литейный округ», избравшихся от партии «Яблоко», выложили в социальных сетях открытое письмо на имя восьми депутатов из команды члена «Единой России» Павла Дайняка.

Единороссов упрекнули в бездействии: «С нами или без нас - вы не работаете».

Также «яблочники» заявили, что их лишили возможности принять участие в бюджетном процессе:

«15 ноября Местная Администрация представила нам проект Бюджета округа на 2020 год. Мы создали Планово-Бюджетную комиссию, обсудили каждую строчку проекта, сформировали список вопросов и направили их составителю проекта – Местной администрации. Ответа мы до сих пор не получили. Представители Местной администрации на заседания Совета и комиссии не явились. Бюджетный процесс фактически остановлен».

Авторы обращения утверждают, что 4 декабря они требовали у Дайняка собрать заседание совета для обсуждения проекта бюджета, а 10 декабря – просили его опубликовать решение по организации публичных слушаний по проекту бюджета.

«Уважаемый г-н Дайняк, выберите уже что-нибудь: либо Вы обычный депутат – и тогда ходите на заседания Муниципального совета и голосуйте, как все; либо – если Вы продолжаете считать себя Главой Муниципального образования – попробуйте собрать Совет сами, инициируйте обсуждение по бюджету. А если Вы никто – то напишите заявление о сдаче мандата», - пишут авторы обращения.

Ранее в разговоре с ЗАКС.Ру Дайняк заявил, что намерен созвать общее заседание муниципального совета после публичных слушаний по проекту бюджета.

Напомним, в Литейном округе с сентября продолжается борьба за власть. «Яблочники» избрали своим главой Арсения Афиногенова. Это решение не признает группа депутатов, лояльных единороссу Павлу Дайняку, возглавлявшему совет в прошлом созыве. Муниципальная администрация также на стороне представителя «Единой России».

С сентября депутаты от «Яблока» провели шесть заседаний, на который ни разу не приходили единороссы. Представители команды Дайняка собирались только один раз, это заседание проигнорировала другая сторона.

В настоящее время на рассмотрении Дзержинского районного суда находится несколько исков депутатов друг к другу. Суд уже признал незаконным решение о назначении Афиногенова главой МО. «Яблочники» пообещали выступить с апелляцией в Горсуде.

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