«Яблочники» из Литейного округа опасаются попытки роспуска местного совета

Муниципальные депутаты из МО «Литейный округ» ожидают мотивировочное речение Дзержинского районного суда Петербурга, на днях признавшего незаконными решения, принятые на первом собрании местного совета 30 сентября. По словам члена партии «Яблоко» Арсения Афиногенова, которого признают главой муниципалитета как минимум 11 из 20 депутатов Литейного округа, есть опасения, что после получения мотивировки совет попытаются распустить.

Среди признанных незаконными – решения о назначении Афиногенова на должность главы муниципалитета и запрет на вывешивание портретов здравствующих политических деятелей во время заседаний совета.

На состоявшемся 30 сентября заседании присутствовали 12 из 20 депутатов. Его проигнорировали представители команды единоросса Павла Дайняка, руководившего муниципальным образованием в прошлом созыве. В этом созыве его признают и.о. главы 8 из 20 депутатов.

Сам Дайняк в тот же день объяснил, что по уставу муниципалитета назначить первое заседание может либо он, либо старейший депутат. «Яблочники» упрекнули его в том, что он не стал собирать депутатов в двадцатидневный срок, прописанный в уставе. Единоросс считает, что в срок уложился, так как 20 дней он отсчитал со дня публикации итогов выборов в муниципальной газете.

Также Афиногенов напомнил, что согласно российскому законодательству, муниципальный совет может быть распущен, если суд признает трехмесячное бездействие органа местного самоуправления.

- Если позиция суда будет такой, что если нет Дайняка, то и нет заседаний, получится трагикомическая ситуация. Дайняк может три месяца не собирать заседания, – что он и делает – потом пойти в суд и сказать, что все наши заседания – не заседания, потому что его там не было, - прокомментировал Афиногенов.

Дайняк рассказал ЗАКС.Ру, что распускать весь совет никто не планирует, но жители муниципалитета пишут заявления и собирают подписи за проведение референдума по отзыву отдельных мундепов:

- Эта процедура предусмотрена законодательством Санкт-Петербурга. Инициативная группа, которая сейчас есть, обращается в совет. После этого собирает подписи за проведение референдума по отзыву конкретных депутатов.

Дайняк делал попытку собрать заседание 9 октября. Представители «Яблока» на эту встречу не пришли, и из-за отсутствия кворума заседание было закрыто. По словам Афиногенова, других попыток собрать всех депутатов Литейного округа единоросс не предпринимал. Также «яблочник» рассказал, что в ноябре вел переговоры с Дайняком, на которых тот предлагал утвердить себя главой муниципального образования.

- Я ему предлагал проводить заседания 6 и 20 ноября, то есть по новому и по старому регламентам. Где он был? Нигде его не было, хотя 20 ноября мы заседание назначили по тому времени, которое было по старому регламенту, и все равно никто из единороссов на него не пришел, - добавил Афиногенов.

Его коллег Дайняк рассказал, что договориться с «яблочниками» ему сложно, поскольку те постоянно пишут жалобы в надзорные органы.

- Жалобы на все. На то, что не пускаем их в совет, на то, что что-то не так с печатями. Все они облекают в жалобы и направляют их в прокуратуру, причем сразу в городскую. Делается это с подачи [депутата Заксобрания Бориса] Вишневского и [помощника Вишневского Александра] Кобринского, - добавил мундеп.

Единоросс отметил, что будет созывать общий совет муниципальных депутатов округа после публичных слушаний по местному бюджету. В настоящее время, по его словам, в округе ждут заключение контрольно-счетной палаты по проекту документа.

Несмотря на оглашенное решение районного суда, представители «Яблока» провели очередную встречу под руководством Афиногенова 4 декабря. Депутаты сообщили в соцсетях, что на стену зала заседаний перед их приходом кто-то повесил портрет Путина, который они впоследствии оторвали.

Дайняк рассказал ЗАКС.Ру, что был в курсе оформления зала портретом президента. Действия «яблочников» он назвал «самоуправством» и «прямым вредительством», пообещав, что так это все не оставит.

«Есть вероятность, что, испортив клеем часть стены в зале заседаний, подчиненные г-на Дайняка рассчитывают распилить ещё пару десятков миллионов рублей на ремонте помещения Совета», - прокомментировали ситуацию администраторы сообщества «ВКонтакте» «Команда «Яблока» на Литейном».

Ожидается, что мотивировочное решение Дзержинского суда будет опубликовано во второй половине декабря. «Яблочники» намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Сергей Еремеев

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