“Заголубела наша Россия”: Муниципалы Литейного округа обсудили “гей-лобби”

Более четырех десятков жителей Литейного округа и представителей патриотических организаций пришли 9 октября в здание муниципалитета, чтобы выразить свое возмущение действиями депутатов от партии “Яблоко”. Больше всего их разозлил маленький радужный флажок, который продемонстрировал в муниципалитете один из “яблочников”. Кроме того, оппозиционеров обвинили в саботаже работы совета, за то, что они не пришли на заседание, созванное главой прошлого созыва единороссом Павлом Дайняком. “Яблочники” легитимность этого заседания не признают и уверяют, что уже выбрали собственного главу.

Дайняк наносит ответный удар

Заседанию местного совета Литейного округа 9 октября было не суждено состояться. Глава прошлого муниципального созыва Павел Дайняк закрыл его через несколько минут после открытия - не набралось кворума. Пришли только депутаты от “Единой России” и самовыдвиженцы. Фракция “Яблока”, получившая 11 из 20 мандатов, не явилась в полном составе. Как позже объяснил ЗАКС.Ру депутат Арсений Афиногенов, которого избрали главой муниципалитета 30 сентября, на созванном “яблочниками” внеочередном заседании (Дайняк принимать участие в нем отказался), его фракция не признает “посиделки” единоросса легитимными.

- Он никак не договаривался с нами ни по времени, ни по дате этого заседания. Он организовал заседание ради себя и не спросил большинство, то есть нас, - подчеркнул Афиногенов.

Депутаты от “Яблока” уже дважды созывали свой совет, на который являлись только они и самовыдвиженка Марьяна Сорокина, представляющая инициативу “Центральный район за комфортную среду”. Сорокина объявила, что хочет быть медиатором и посещать встречи обеих конфликтующих групп мундепов. Подробнее об истории двоевластия в Литейном округе читайте в материале ЗАКС.Ру.

В результате вместо объявленного Дайняком заседания присутствовавшие депутаты провели встречу с горожанами, которых на мероприятии собралось не менее 40 человек. Помимо жителей округа, в основном пожилого возраста, присутствовали представители патриотических организаций, недовольных депутатом-“яблочником” Сергеем Трошиным. Трошин на прошлом, инициированном его однопартийцами заседании, заявил о поддержке подвергающихся травле представителей сексуальных меньшинств и поставил на свой стол небольшой радужный флажок ЛГБТ-движения. Впоследствии Дайняк дважды за неделю акцентировал на этом внимание в своих обращениях на главной странице сайта муниципалитета.

На встрече с жителями тему “захвата” округа “Яблоком” подняла депутат-единоросс Карина Алексеева, в прошлом созыве заседавшая в МО “Смольнинское”, где в сентября 2019 “Единая Россия” тоже проиграла:

- Три самых крупных округа Центрального района практически захвачены: “Владимирский”, “Смольнинское” и мы. Лучше всего ситуация в “Дворцовом” и 78-м. В “Дворцовом” поменялся полностью состав, но пришли единомышленники, поэтому можно за них не волноваться… “Владимирский”, “Смольнинское” и “Литейный” оказались в такой ситуации. Почему это случилось? Я не могу сказать. Во-первых, выборы были назначены на 8 сентября. Мы с вами были на дачах. Тем более, 8 сентября - это такая дата для Ленинграда, многие люди были на митингах.

Остальные присутствовавшие депутаты ограничились короткими представлениями и о политических оппонентах не рассуждали. Некоторые из них говорили только, что надеются поскорее договориться с “яблочниками” и начать работу.

Тему поддержал посетивший заседание муниципалов вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев. Он заявил, что заинтересован, чтобы муниципальный совет собрался в полном составе и начал работать.

- Хочу пожелать вам успехов в вашей работе. Надеюсь, что это в последний раз такое проявление политической беспринципности, - добавил Соловьев.

Его поддержала другой единоросс из ЗакСа Мария Щербакова, пожелавшая, чтобы в муниципалитете воцарил мир. Оба парламентария назвали Дайняка, команда которого оказалась в совете в меньшинстве, достойным претендентом на должность главы. Позже эту же мысль несколько раз повторили представители жителей округа. Еще чаще присутствовавшие слушатели ругали партию “Яблоко”. Дайняк в ответ заявлял, что не делает разграничения по партийной линии и намерен “сделать все, чтобы избранные депутаты повернулись лицом к жителям”. Но критика из зала не прекращалась. Больше всего доставалось депутату Трошину.

- Откровенные провокации партии “Яблоко”, в том числе господина Трошина, они очень серьезно внесли раскол в общество, жителей Центрального района. Литейный округ - это исторический центр Санкт-Петербурга. То, что, возможно, может где-то быть высказано, здесь у нас должно быть высказано в более корректной форме, - заявила местная жительница и экс-кандидат в депутаты Литейного округа от Партии Роста Илона Ханина.

- Ведь они ни слова не говорили о своих сексуальных предпочтениях. Они говорили, что будут делать то и то. Хорошо, народ им поверил, проголосовал и что? Где они? - поддержал ее Дайняк.

Проповедник “Голубой луны”

Чем дальше, тем критика становилась все откровеннее. Одни люди говорили, что в Литейном округе не ущемляют права представителей сексуальных меньшинств, другие, что геев и лесбиянок на территории района вообще нет. Монархист Валентин Боцвин, представляющий содружества “За други своя” предложил пригласить священника и освятить здание муниципального совета после того как там побывал радужный флаг. Некоторые пенсионеры негодовали из-за того, что “яблочники” приняли решения не вешать у себя на заседаниях портреты Владимира Путина и Александра Беглова. Хотя на самом деле депутаты постановили, что на заседаниях не будет фотографий никаких действующих политиков.

- Президент - это верховный главнокомандующий, это гарант Конституции. У меня есть заявление от ветеранов, которые говорят, что впереди 75 лет Победы, у нас есть символы Победы, мы что, их тоже будем менять? - подлил масла в огонь Дайняк.

Жительница улицы Жуковского, пенсионерка Наталья Архипова рассказала, что все ее соседи были шокированы, когда прочитали в интернете последние новости своего муниципалитета.

- Мы из интернета узнаем, что Путина портрет, выбранного всей страной [депутаты от “Яблока” решили] убрать, Беглова - убрать, флаги - заменить и поставить флаг ЛГБТ. А означает он “Лесбиянки, геи, биосексуалы и транссексуалы”. Я знаю, как работал Литейный округ. Обидно, что все, что хорошее сделано, приходит молодняк и хотят все это похерить. Они насмотрелись за границей, скажем литературным словом, на ******* [распутство] и хотят притащить к нам в Литейный округ… Портить молодежь мы им все равно не дадим и гей-парады в Литейном округе не пройдут!

Полковник Александр Баранюк, представляющий петербургское отделение организации “Союза ветеранов” экстраполировал ситуацию в округе на всю Россию:

- Голубая волна накрыла нашу страну давно и основательно. Я утверждаю, что это один из способов разложения нашей страны изнутри, о чем давно мечтали наши враги. Если вы знаете историю, наша знаменитая Ахматова, Пастернак еще вначале XX века были сторонниками этого движения. После революции заголубела наша Россия капитально. Венерические болезни по всей стране, беспризорщина, распад семьи. Известная дипломатка Коллонтай продвигала теорию одного стакана воды, то есть переспать где угодно, с кем угодно и сколько угодно.

За Коллонтай заступились другие жители, но офицер не слушал их и продолжал, стремительно приближаясь к истории девяностых годов XX века:

- Возьмите Борю Моисеева, проповедника песни “Голубой луны”. Послушайте. Вот то, что ждет наших детей, если мы не будем бороться против это.

Вице-спикера ЗакСа Соловьева жители округа спросили о проекте “умное голосование” Алексея Навального. Единоросс в ответ предостерег от надвигающейся революции:

- Минюст сегодня признал Навального иностранным агентом, - рассказал Соловьев. - Он хоть рассказал сказал что-нибудь хорошее о власти? В Советские времена, помните, когда хвалили коммунистическую партию, говорили “но есть и недостатки”. А у Навального вы такое слышали? Да никогда. Это системный пропагандист, проплаченный с Запада, который поливает грязью вообще всех и вся. Конечно, есть люди, которые подвержены этому и поэтому получаются такие результаты. Мы находимся в преддверии революционной ситуации. Если так дальше будет продолжаться, мы потерям наш парламент, потом пойдет это дальше. Голубое лобби. Я не против их, это дело каждого кого, так сказать, какими делами. Но в принципе это вред нашему государству, у нас есть свои ценности, которым мы придерживаемся.

Большой круглый стол

Присутствующие попросили Соловьева повлиять на “яблочников” через их фракцию в Законодательном собрании. Вице-спикер петербургского парламента позже сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что попробует поговорить с лидером фракции Борисом Вишневским, но в эффективности этой беседы сомневается:

- Конечно спрошу, почему его [однопартийцы] не ходят. Но у меня же нет возможности приказать. Я могу только поговорить, попросить, чтобы приступали к работе.

В конце заседания присутствовавшие заявили о своей поддержке Дайняку и попросили его организовать “круглый стол” с участием и депутатов от “Яблока”, и единороссов. Провести это мероприятия необходимо в более вместительном помещении, чтобы на него пришло больше народа, считают жители.

- Будем пробовать обязательно, - пообещал Дайняк.

Избранный главой муниципалитета на инициированном “яблочниками” заседании Арсений Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что готов обсудить свое участие в “круглом столе”.

- В любом случае, с жителями, конечно, надо работать. Это самое главное. Это то, почему мы избрались, - добавил Афиногенов.

Прошедшее 9 октября “яблочник” назвал “посиделками” и пошутил, что Дайняк решил устроить “милоновщину” в отдельном взятом муниципалитете:

- Он ведет себя в муниципалитете так, как будто у него по-прежнему 18 единороссов. Но я его спешу огорчить. Эти времена давно прошли.

Выход из сложившегося кризиса “яблочники” видят в суде. Дайняк уверяет, что будет пытаться договориться со своими оппонентами.

- Переговоры, конечно переговоры. Суды, прокуратура - это все понятно, у каждого есть право. Но вот стоит житель, председатель общества блокадного Ленинграда Центрального района. Почему она должна страдать из-за того, что стоит какая-то работа? Это в корне неправильно.

Следующее заседание совета, инициированное “Яблоком”, намечено на 6 ноября. Дайняк дату своего заседания пока не назвал.

Сергей Еремеев

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