В ЗакС внесли проект о роспуске МО "Литейный округ"

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект закона о роспуске муниципального совета МО "Литейный округ", следует из информации на сайте городского парламента. В базу законопроектов подготовленный губернатором Александром Бегловым документ поступил 2 июля.

Основанием для роспуска указано решение Дзержинского районного суда Петербурга, "установившего факт непроведения в правомочном составе муниципальным советом <...> правомочного заседания в течение трех месяцев подряд".

Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" прямо предписывает главе региона внести законопроект о роспуске совета, если суд установил факт его бездействия. Сделать это нужно в течение трех месяцев. Решение Дзержинского суда было вынесено 11 апреля, то есть губернатор уложился в обозначенный законом срок.

Рассмотреть инициативу до муниципальных выборов Заксобрание уже не успеет. Последнее его заседание прошло 26 июня, следующее состоится уже после Единого дня голосования в сентябре. В случае, если бы проект был уже рассмотрен и вступил в законную силу, муниципалы "Литейного округа" лишились бы права переизбираться в нем. Подобное произошло ранее с депутатами МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". В результате действующие муниципалы могут выдвигаться на новый срок, чем уже воспользовался ряд мундепов вместе с главой округа Павлом Дайняком. Выдвигаются они от "Единой России".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру