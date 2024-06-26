Депутаты ЗакСа расстались до сентября

Фото Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания 26 июня закончили парламентский год. Впереди у них беззаботные два месяца без пленарных заседаний. Теперь они соберутся вместе лишь в сентябре - после выборов. Как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

На последнем в этом сезоне заседании парламента депутаты в окончательном чтении утвердили несколько инициатив губернатора Александра Беглова, которые были представлены градоначальником во время ежегодного отчета перед парламентом. В частности, "социальные" законопроекты. Это законы об отмене платы за детский сад, об увеличении размера премий за заслуги в воспитании детей, а также о выплате маткапитала за третьего и последующих детей. В течение десяти дней законы должен подписать губернатор. Детсады станут бесплатными уже с 1 сентября.

Утвердили и норму, которая позволит штрафовать представителей гостиничного бизнеса за нарушения в сфере курортного сбора. Санкции также предусмотрены и для гостей города, которые нарушают сроки оплаты. Туристов, которые останавливались в петербургских отелях, но не оплатят сбор, будут штрафовать на сумму до двух тысяч рублей. В парламенте отчитались о принятом законе в положительном ключе - одна из поправок освобождает от сбора участников СВО, которые приехали в город на лечение. Это была одна из поправок к закону, подготовленному губернатором.

Также перед тем, как уйти на каникулы, депутаты окончательно включили День Мариуполя в список городских праздников. Его будут праздновать в тот же день, что и мариупольцы - в третье воскресенье сентября. Вероятно, впервые в Петербурге отметят эту дату уже в этом году - 15 сентября.

Сразу после заседания председатель парламента вместе с губернатором подписали план совместной законотворческой работы на следующий сезон. В ротонде по этому поводу собрались члены правительства и другие высокопоставленные чиновники Смольного. После официальной части собравшиеся отправились в сад дворца.

До сентября у парламентариев есть возможность отдохнуть. Спикер Александр Бельский, например, собирается в Краснодарский край (который, напомним, обгоняет Петербург по турпотоку). Расслабляться планируют не все - лидер фракции ЛДПР Павел Иткин собирается лето провести в избирательном штабе.

Подводя итоги

Председатель парламента Александр Бельский, выступая перед коллегами, перечисляя наиболее важные события за год, упомянул утвержденный Генплан, работу над бюджетом, изменения в Социальный кодекс, а также меры поддержки для участников специальной военной операции. Также он упомянул переход от точечных инициатив к пакетным решениям. Как это было, например, при рассмотрении упомянутых сегодня детсадах и маткапитале.

В цифрах парламентский год выглядит так: 51 пленарное заседание, 81 заседание комитетов ЗакСа и 372 заседания профильных комиссий. Всего было принято 450 нормативно-правовых актов. Из них 194 - законы, а остальные - постановления.

Наладили межпарламентское сотрудничество петербургские депутаты с коллегами из 11 регионов, включая два новых: Херсонской областной думой и Народным советом Луганской народной республики. Также Мариинский дворец посетили парламентские делегации из восьми стран.

Политические расклады

Весенняя сессия городского парламента в 2024 году запомнится не только принятыми документами, но и резонансными политическими событиями. Свои изменения в жизнь парламента внесло включение замглавы фракции "Яблоко" Бориса Вишневского* в реестр иностранных агентов, которое он сейчас оспаривает в суде. Спикеру Бельскому в виду активности "яблочника" приходится не забывать проговорить вслух статус депутата-иноагента, а сам Вишневский* не перестает придумывать различные оговорки на счет того, что он с этим статусом не согласен. Оба с новыми обязанностями справляются.

Другое знаковое событие произошло на прошлой неделе. Главу фракции КПРФ Романа Кононенко сняли с должности руководителя по инициативе его старой соратницы Ирины Ивановой. Решение принималось исключительно внутри фракции - в горкоме о планах депутатов не подозревали. Также трое депутатов Иванова, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев официально вышли из партии. Так, во фракции осталось лишь два члена КПРФ: Кононенко и Вячеслав Бороденчик. Теперь они вдвоем будут сидеть в другом конце зала заседаний, подальше от коллег. Примечательно, что ряд "коммунистов" в ЗакСе пополнил Борис Зверев, который ранее был отправлен на "камчатку" за то, что голосовал как депутаты от фракции "Единая Россия". Новый руководитель фракции Иванова рассказала ЗАКС.Ру, что коллеги отсели не по ее инициативе.























*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру