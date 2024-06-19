Фракция сказала: надо

Фото Константина Ленькова / ЗАКС.Ру

В Петербурге снова произошел раскол между партией и избранными от нее депутатами Заксобрания. На этот раз в КПРФ. Утром 19 июня члены фракции большинством голосов сняли с должности своего лидера Романа Кононенко и назначили на его место Ирину Иванову. Накануне она и двое других депутатов прекратили членство в партии. Подробнее - на ЗАКС.Ру.

Перед пленарным заседанием Законодательного собрания 19 июня члены фракции КПРФ большинством голосов избрали Ирину Иванову на пост руководителя фракции. Она заменила на этой должности главу городского комитета компартии Романа Кононенко, который был лидером коммунистов в Заксобрании с начала созыва. Ее кандидатуру поддержали пять из семи депутатов от КПРФ: сама Иванова, Александр Рассудов, Алексей Зинчук, Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев. Против выступили прежний лидер фракции Роман Кононенко и его заместитель Вячеслав Бороденчик.

"Просто рабочие моменты"

Кононенко до последнего не подозревал о готовящемся отстранении с должности. Он рассказал ЗАКС.Ру, что о планах коллег узнал поздним вечером 18 июня, накануне заседания. Еженедельно депутаты проводят собрание фракции перед пленарным заседанием. По инициативе Ивановой был поднят вопрос о смене руководителя фракции. Для чего это было сделано - она толком не объяснила, рассказал Кононенко.

"Мы должны сделать то, что должны" - примерно так Иванова объяснила свое предложение, писал Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на своего источника. Кононенко подтвердил ЗАКС.Ру, что примерно так Иванова и сказала.

К удивлению Кононенко, на собрании фракции оказался депутат Борис Зверев, который уже длительное время не посвящен в дела и партии, и фракции. Его отстранили от работы фракции из-за претензий в том, что Зверев голосовал по ключевым вопросам как депутаты из "Единой России". На собрание фракции 19 июня Зверева пригласил Алексей Зинчук.

- Тут Зинчук позвонил, пригласил Бориса Александровича. Он где-то очень рядом был, то есть секунд через 10 он зашел, - рассказал Кононенко.

Сам Зинчук в разговоре с ЗАКС.Ру новость о смене руководства во фракции комментировал неохотно.

- Все движется вперед. Это просто рабочие моменты, - сказал Зинчук.

Фракция КПРФ оказалась второй, где руководитель не является членом партии. Первыми стали эсеры, где формально вообще нет членов партии. Кононенко не унывает и намерен продолжать работу. Он по прежнему возглавляет горком КПРФ, который в этом конфликте однозначно на стороне бывшего лидера фракции.

- Я спокойно отреагировал. Жизнь продолжается, работать нужно. Я работаю в Законодательном собрании, у меня есть чем заняться. Уверен, что найду, куда приложить свои силы. Я за сегодняшний день от наших товарищей по партии самые разные оценки слышал. Разумеется, все высказывают недовольство. Дают разные оценки не положительного характера тому, что произошло, - рассказал Кононенко.

Как дальше выстраивать отношения с бывшими однопартийцами - еще предстоит определить. Уже после заседания парламента Кононенко переговорил с Ивановой о дальнейшей работе и передаче дел новому руководителю фракции.

"Усиление фракционности"

Новоиспеченная глава фракции Иванова рассказала журналистам, что решение о смене руководителя было принято для "усиления фракционности". О переменах в объединении она говорила достаточно абстрактно. Например, отметила важность "заводить часы". Позже ее попросили все же сформулировать причину нового назначения, она заявила, что таким образом хотела усилить и фракцию, и партию в целом.

- Для того, чтобы усилить КПРФ и именно фракцию КПРФ здесь. Мне кажется, для того, чтобы распределить правильно нагрузку, чтобы фракция была видна и слышна, нужно наладить конструктивный диалог со всеми. И группами общества, и конструктивный диалог в плане того, что мы предлагаем. Наши предложения сегодня не слышны. Будут слышны, я вас уверяю, - рассказала Иванова.

По одной из версий, отставка Кононенко связана с его участием губернаторских выборах. По информации "Ротонды", некие политические силы в качестве кандидата от компартии хотели видеть исключительно Бориса Зверева, который последний год особого отношения к партии не имел. В горкоме даже не рассматривалась его кандидатура. КПРФ решила выдвинуть Кононенко, осозновая, что у их кандидата определенно возникнут сложности с прохождением муниципального фильтра. Отметим, другие парламентские партии, кроме "Единой России" и ЛДПР (от единороссов на выборы пошел действующий губернатор Александр Беглов, а от ЛДПР - депутат Заксобрания Максим Яковлев) не стали выдвигать своих представителей.

"Усиливать" фракцию Иванова и ее единомышленники формально будут уже без партии КПРФ. Накануне она, вместе с Рассудовым и Дмитриевым вышли из партии. Впрочем, Иванова по прежнему считает себя "солдатом" партии и намерена сохранить партбилет. Она была членом партии с февраля 2011 года, более 12 лет. Рассудов состоял в партии с 2016 года. Дмитриев, сын экс-депутата Заксобрания Владимира Дмитриева получил партбилет еще в юношеские годы, примерно в 2008 году.

"Не по-товарищески"

Член Центрального комитета КПРФ, экс-депутат Заксобрания Ольга Ходунова уверена, что оценку действий депутатов должна провести партия. Она считает, что подобные политические решения должны приниматься по согласованию с бюро или пленумом. Сегодня подобных процедур проведено не было.

- Фактически, тот, кто инициировал это решение, он ставил себя уже вне партии. Политическая оценка должна быть дана этому решению. Это нельзя оставлять без внимания. Этот факт не мотивированный, не согласованный с партийными руководящими органами, без отчета руководителя фракции, без предъявления ему каких-то требований или негативной оценки, а вот так просто поднятием руки. Это непонятно, это не по- товарищески, не по-партийному. Это похоже на политический сговор, поэтому я кроме возмущения, недоумения от поступка людей, которые в течение пятилетия работали вместе рука об руку… Это же не случайные люди в партии, - рассказала Ходунова в беседе с ЗАКС.Ру.

Принимать "эмоциональные" решения о дальнейших перспективах бывших однопартийцев быть снова избранными от КПРФ Кононенко в разговоре с ЗАКС.Ру не стал.

- Два года еще у нас. За два года все что угодно может произойти. Были случаи самые разные в истории партии. Исключали, выходили, потом возвращались. Были и такие случаи, - сказал Кононенко.

Положительно высказался о переменах во фракции коммунистов лидер парламентских единороссов Павел Крупник. Он считает, что смена руководства даст фракции "новый импульс" в работе.

- Для меня Ирина Владимировна пример настоящего профессионала, ответственного. Я был бы рад, если такие люди укрепили бы нашу фракцию, но лично меня, как руководителя фракции, устраивает то, что фракцией коммунистической партии будет руководить Ирина Владимировна, с которой мы находимся в тесном контакте. По многим вопросам у нас мнения совпадают. Я очень рад за фракцию, пожелаю ей удачи в работе, - сказал Крупник.

Похожая ситуация, когда депутаты Заксобрания прекратили отношения с партией, от которой избрались, произошла в петербургском парламенте чуть более года назад. Тогда в полном составе члены фракции "Справедливая Россия - За правду" (кроме беспартийного Михаила Амосова) вышли из партии. Правда, из-за расхождений во взглядах с федеральным руководством партии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру