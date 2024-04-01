Вишневское* бремя  

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру.

Минюст впервые признал иноагентом депутата петербургского парламента. Им стал замглавы фракции "Яблоко" Борис Вишневский*. Как новый статус повлияет на работу парламентария и что думают о решении Минюста коллеги "яблочника" - в материале ЗАКС.Ру.

Депутат Борис Вишневский* стал первым действующим депутатом Законодательного собрания Петербурга, который попал в реестр иностранных агентов. Вечером 29 марта на сайте Минюста сообщили, что Вишневский* выступал в роли респондента на площадках иностранных СМИ и других иноагентов, а также критически высказывался о проведении специальной военной операции на Украине.

"Б.Л. Вишневский* принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении ведомства.

Упоминаний о каком-либо финансировании от иностранных источников в заявлении ведомстве не говорится, однако сегодня этого для включения в реестр и не требуется. После поправок в законодательство об иноагентов основанием для включения стало "иностранное влияние", при этом получать деньги из-за рубежа необязательно.

Сам Вишневский* в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что намерен оспаривать свое включение в реестр иностранных агентов. Он добавил, что вынужден соблюдать ограничения, связанные с новым статусом, однако в каком формате это будет происходить - ему еще предстоит обсудить с юристами.

- Конечно, я буду вынужден соблюдать эти нормы, хотя я считаю, "Яблоко" считает весь этот закон неконституционным, неправомерным, потому что идет речь о внесудебном ограничении прав. Я, безусловно, буду оспаривать решение Минюста в суде, потому что я полагаю, что это оскорбление не только меня, но и моих избирателей. Это будет суд не только в защиту моих прав и доброго имени, но и в защиту прав моих избирателей, потому что я как депутат и политик представляю избирателей, граждан России. Ничьи другие интересы не представляю, ни под каким внешним влиянием не нахожусь, - рассказал ЗАКС.Ру Вишневский*.

В городском отделении "Яблока" из-за решения Минюста никаких дополнительных процедур проводить не требуется. Вишневский* не является председателем отделения и не подписывает каких-либо документов. Однако, в соответствии с законом, он не сможет принимать участие в собраниях по выдвижению кандидатов на выборах. Образовательной деятельности, которую сегодня запрещено вести иноагентам, у него нет, а изданные книги в розничных магазинах не найти.

Спикер парламента Александр Бельский уже объявил в своем Telegram-канале, что Вишневский* будет исключен из парламентских комитетов и комиссий, а также о том, что при перекличке статус "яблочника" будут упоминать отдельно. Также о нем будут напоминать при каждом выступлении депутата.

"Юристы пока изучают все тонкости, более подробные комментарии мы дадим чуть позже. В целом, Борис Лазаревич является народным избранником, не думаю, что признание его иноагентом сильно отразится на депутатской деятельности" – приводит слова Бельского пресс-служба парламента.

Абсолютно рабочие отношения

Коллеги по парламенту отзываются о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов осторожно. Собеседники ЗАКС.Ру в Мариинском дворце отметили, что решение ведомства им показалось не самым понятным и обоснованным. Спорить с Минюстом они не берутся, однако некоторые вопросы у парламентариев все же есть. В любом случае, новое амплуа, по словам депутатов, не скажется на их взаимоотношениях.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко:

- Я думаю, отношение не изменится. Трудно осмыслить юридически, как это все будет выглядеть. Постоянно его будут упоминать как иноагента при перекличке депутатов? При предоставлении ему слова, при выходе на трибуну? Это отразится на всем парламенте. <…> Там есть какое-то объяснение [Минюста] за что - оно, на мой взгляд, не развернуто. Хочется понять, за что. Вот мы сейчас сидели руководители фракций, обсуждали, и всем хочется понять - что [стало поводом для включения в реестр]?.

Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров:

- У Бориса Лазаревича* сегодня позиция, что в судебном порядке это решение опротестовать, чтобы этот статус с него был снят. Достаточно обтекаемая эта формулировка [Минюста]. Для меня это тоже, честно говоря, новость. Не предполагал даже. Оно [решение Минюста] не ожидаемо. Не было никаких предупреждений, никаких административных протоколов. Личные отношения - абсолютно рабочие. Знаю его как человека, который активно работает в парламенте. И работает не только в тех комиссиях, членом которых является.

Член фракции "Единая Россия" Михаил Барышников:

- Неожиданно. Хочу сейчас просто посмотреть, что такое "иноагент" и по какой причине это вводится. За что: за высказывания, за финансирование… Это не только я, многие депутаты удивлены. Поверьте, Борис Лазаревич*, по моему мнению, глубоко любящий Ленинград, Санкт-Петербург.

Член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова:

- Меня эта новость сильно удивила, все-таки для действующих депутатов парламентов, в нашем случае для депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, эти процедуры должны быть очень осторожными. За каждым депутатом есть свой электорат, и в принципе иногда Борис Лазаревич* задавал острые вопросы, может не всегда угодные, в том числе, действующей власти, но Конституцией у нас это не запрещено. А в данном случае Борис Лазаревич* представляет определенную группу людей, которые доверили ему представлять их интересы в Заксобрании. Я к нему уважительно отношусь, не всегда согласна с его позицией, но это уже другой вопрос. Как относилась, так и буду относиться — как к коллеге. Для того, чтобы признавать [иноагентом], мне кажется, людей депутатского уровня [у Минюста] должны быть серьезные основания, они должны быть представлены хотя бы депутатскому корпусу.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин:

- Честно скажу, что с одной стороны, неожиданностью это не стало. Борис Лазаревич* все-таки достаточно долго поработал и журналистом, на самом деле стиль поведения его не изменился. Взаимодействовал с определенным кругом средств массовой информации, поэтому определенная логика в рамках действующего законодательства здесь есть. С другой стороны, я как петербуржец, ленинградец, человек с определенным внутренним камертоном считаю, что мы не имеем права злорадствовать по этому поводу. Это наш коллега, надо взаимодействовать, где-то переубеждать, находить определенные слова в ходе дискуссий. Хотя, безусловно, наши точки зрения по многим вопросам, прямо скажем, кардинально противоположные, но именно умение договариваться и обсуждать - это залог развития любого гражданского общества.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник:

- Я просто очень надеюсь, что Борис Лазаревич* опытный политик и он все воспримет правильно в этой жизни. Мне всегда было с ним интересно работать, оппонировать ему как политику. Мне было интересно с ним дискутировать в рамках нашей парламентской работы комиссии. Я считаю, что Борис Лазаревич* все-таки не до конца думал, что этот статус может быть к нему применен как к политику, оппозиционному политику, действующему депутату. Время сейчас такое, что каждый должен нести ответственность за то, что он делает и быть готовым к ответным действиям.

Член фракции "Единая Россия" Антон Соловьев:

Слушайте, я нахожусь под санкциями Евросоюза, мне, честно говоря, вообще все равно.

Третий в стране

До Вишневского* в России статус иностранного агента получили еще двое действующих депутатов законодательной власти регионов. Первым стал член фракции КПРФ в Госсовете Республики Коми Виктор Воробьев**, который был включен в реестр иноагентов из-за возврата средств за лишний билет во время заграничной поездки. В беседе с ЗАКС.Ру Воробьев** отметил, что особенный статус заметно мешает полноценной работе депутата, при этом обязательная маркировка любых "материалов", в частности, постов в соцсетях, обращений и даже законопроектов, не так сильно сказывается на работе, как запрет на участие в работе комиссий и комитетов.

- Конечно же, сказывается на работе. Здесь есть и формальные ограничения, и неформальные последствия. Из формальных наиболее яркий, наверное, запрет участвовать в работе разного рода консультативных, экспертных, совещательных органов, созданных и при парламенте, и при правительстве. Это, конечно, осложняет работу. Нельзя не просто быть включенным в состав, а именно участвовать в деятельности. Понятно, что это существенно ограничивает деятельность депутата. Из неформального, понятно, коллеги теперь с большой опаской совместные инициативы подписывают. Это коллеги по фракции, а коллеги из других фракций вовсе не готовы совместные инициативы вносить. Раньше мы даже с "Единой Россией" поправки совместно вносили. Сейчас, конечно, это затруднено, - рассказал ЗАКС.Ру Воробьев**.

Воробьев** отметил, что не может напечатать свой отчет для избирателей, поскольку все материалы иметь маркировку 18+ и из-за этого должны быть в специальной упаковке. Еще из-за запрета на организацию публичных мероприятий он не может провести встречу со сторонниками.

Также статус иноагента получила депутат Мосгордумы Дарья Беседина***. Она рассказала ЗАКС.Ру, что решение Минюста как-то значительно сказалось на ее работе. Самое ощутимое последствие для нее - запрет использования финансирования парламента для оплаты услуг экспертов для разработки законопроектов. Такая возможность есть у всех парламентариев, кроме нее.

Из менее значительных, по ее мнению, изменений: наличие плашки на документах, обязанность напоминать о своем статусе перед выступлениями, ежеквартальные отчеты о своей деятельности перед Минюстом, а также попытки ведомства оштрафовать ее за несоблюдение требований закона о деятельности иностранного агента. Еще Беседина*** рассказала, что некоторые чиновники отказались использовать обращение "Уважаемая" в ответах на ее запросы, а в РЖД, например, не хотели отвечать совсем, пока юридическая служба не выяснит, могут ли они давать информацию иностранному агенту.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

** Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

*** Дарья Беседина внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру