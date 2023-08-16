Нерегламентированный совет Литейного округа

Депутаты МО "Литейный округ" надеются оспорить свое бездействие. Городской суд 14 августа признал недействующим регламент проведения заседаний совета, который был утвержден более 20 лет назад. Теперь формальное отсутствие регламента может привести к пересмотру иска прокуратуры, из-за которого совету грозит роспуск.

Санкт-Петербургский городской суд 14 августа удовлетворил требования депутатов МО "Литейный округ" Сергея Трошина и Егора Карпенкова, избравшихся от "Яблока", о признании регламента проведения заседаний муниципального совета недействующим. На рассмотрение потребовалось четыре месяца. Претензии к документу возникли из-за сомнений в статусе самого регламента, принятого более 20 лет назад. В ходе судебного разбирательства представители муниципального совета не смогли подтвердить факт принятия документа, рассказал ЗАКС.Ру юрист Александр Кобринский, который представлял интересы истцов.

- Самое главное, что документа о принятии этого регламента фактически у них [муниципального совета] не было. 20 лет назад он принимался, и никаких доказательств, что все это проходило по закону, у них тоже не было. Поэтому суд признал регламент недействующим с 2004 года, с момента внесения последней редакции, - рассказал Кобринский.

Кроме того, в некоторых вопросах регламент прямо противоречил уставу муниципального образования. Например, согласно регламенту, для принятия решений на заседании должны присутствовать не менее двух третей от числа избранных депутатов, а в уставе кворумом считается присутствие не менее половины депутатов совета.

Отсутствие юридического "оформления" регламента может поставить под сомнения ранее принятые решения по искам муниципалов, которых за созыв было множество. Положения документа о порядке проведений заседаний совета МО "Литейный округ" неоднократно становились поводами для признания депутатских собраний несостоявшимися, а также для отмены некоторых решений. Согласно действующему уставу, сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения заседаний определялся в соответствии с регламентом. Особенно это повлияло на период первых заседаний депутатов шестого созыва после муниципальных выборов 2019 года. Тогда большинство мандатов получили представители "Яблока" и самовыдвиженцы. Предыдущий руководитель округа, единоросс Павел Дайняк длительное время не созывал депутатов на первое собрание, на котором должны были избрать нового главу.

Избиравшиеся оппозиционеры решили сами назначить заседание и даже утвердили свой, временный регламент. Одним из его положений стал запрет на размещение в здании муниципалитета портретов действующих политических деятелей.

Уже через месяц решения, принятые на первом "самовольном" заседании, отменили через суд. Тогда же, в конце 2019 года в Литейном округе начали обсуждать возможность роспуска совета из-за непроведения заседаний. В 2020 году прокуратура Центрального района подала иск о признании совета бездействующим, но производство по делу приостановили из-за других судебных разбирательств муниципалов.

"По существу" к вопросу о роспуске совета депутатов вернулись лишь в 2023 году. Дзержинский районный суд в апреле 2023 года удовлетворил иск прокуратуры. Сейчас это решение оспаривается в Городском суде. После вступления решения в законную силу губернатор Петербурга по закону должен будет подготовить законопроект о роспуске совета и внести его на рассмотрение в Законодательное собрание.

Из-за признания регламента недействующим, "яблочники" из Литейного округа полагают, что предыдущие решения районного суда обязательно должны вернуться на пересмотр. В том числе, считает Кобринский, новое решение могут вынести и по иску прокуратуры о незаконном бездействии депутатов. Соответствующее положение есть в Кодексе административного судопроизводства (ст. 350 КАС). Районный суд при принятии решений ссылался на нормы теперь не действующего регламента проведения заседаний.

- Теперь мы можем вернуться к этому делу, если, конечно, это решение устоит во Втором апелляционном суде, потому что признание недействующим нормативно-правового акта, на основании которого суд выносил решение - это безусловное основание для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, - добавил Кобирнский.

Сейчас на грани роспуска, кроме Литейного округа, по которому решение не вступило в законную силу, находятся еще два муниципалитета в Центральном районе: МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Законопроекты о роспуске этих советов уже внесены губернатором Александром Бегловым в городской парламент. Закон никак не устанавливает сроки рассмотрения этих инициатив. Не исключено, что полномочия муниципалов из "проблемных" округов будут прекращены в обычном порядке - после проведения муниципальных выборов, которые пройдут в сентябре 2024 года. Подробнее об этом - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру