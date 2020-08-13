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13 августа, 17:34

Суд по роспуску местного совета Литейного округа отложили до сентября

фото ЗакС политика Суд по роспуску местного совета Литейного округа отложили до сентября

Дзержинский районный суд Петербурга продолжит рассмотрение иска прокуратуры с требованием распустить муниципальный совет МО "Литейный округ" за бездеятельность через месяц, 13 сентября. По словам представителя депутатов от "Яблока" Александра Кобринского, на заседании 13 августа соответчиками помимо муниципального совета признали каждого местного депутата.

Прокуратура утверждает, что муниципалы Литейного округа не проводили заседаний более трех месяцев подряд и этим нарушили федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления".

"Яблочники", у которых в совете 11 из 20 мест, заявляют, что заседания не инициировал и.о. главы единоросс Павел Дайняк, но члены их фракции собирались по собственной инициативе и принимали решения.

Нормативно-правовые акты совета, которые были приняты в период с октября по декабрь 2019 года, позже признал незаконными Дзержинский суд. Однако Городской суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр. Дата повторного заседания пока не назначено.

Иск о роспуске совета Литейного округа рассматривает судья Татьяна Матусяк. Она же ранее выносила решение о незаконности нормативно-правовых актов муниципалитета, принятых по инициативе депутатов от "Яблока". Кобринский рассказал ЗАКС.Ру, что в связи с этим ходатайствовал об отводе судье. Но его ходатайство было отклонено.

- У меня нет ни малейшего сомнения в том, какое здесь будет решение. Вся эта история, на мой взгляд, не имеет ни малейшего отношения к праву. Но, к счастью, Дзержинским судом у нас производство не заканчивается, - заявил ЗАКС.Ру Кобринский.

Напомним, единственное совместное заседание депутатов шестого созыва Литейного округа состоялось 17 марта. На нем местный совет безуспешно пытался утвердить бюджет муниципалитета. В конце заседания Дайняк объявил, что будет созывать согласительную комиссию для принятия бюджета. По словам "яблочников", эта так и не начала работать.


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