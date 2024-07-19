Суды отказали троим незарегистрированным кандидатам в исках против ТИКов

Три районных суда Петербурга вынесли 19 июля решения по искам кандидатов на муниципальные выборы, получивших отказы в регистрации от территориальных избирательных комиссий. Истцы добивались отмены решений ТИКов, чтобы получить возможность участия в выборах. Как стало известно ЗАКС.Ру, рассмотрения дел завершились не в их пользу.

Иск в Московский районный суд подала кандидат в МО "Московская застава" Анна Банько, в Невский райсуд — кандидат в МО "Невская застава" Сергей Пушилов. Кроме того, Пушкинский райсуд рассмотрел в этот же день иск не допущенного до выборов в МО "Поселок Шушары" Михаила Шарикова.

ТИК № 19 отказала Банько в регистрации после того, как специалисты МВД признали недостоверными все 11 сданных ей подписей в поддержку выдвижения. В свою очередь, ТИК № 24 отказала Пушилову, посчитав, что тот якобы представил в комиссию неполные сведения о себе.

У Шарикова ТИК № 59 признала недействительными 12 из 22 сданных подписей. В беседе с ЗАКС.Ру он сообщил, что ему забраковали два подписных листа из-за будто бы имевшихся в них исправлений. По мнению истца, речь идет о необоснованных ошибках, связанных с особенностями его почерка.

— Я обратился в почерковедческую экспертизу, почерковедческая экспертиза подтвердила то, что вот эти помарки, которые комиссия признала, исправлениями не являются. Соответственно, я основывался на результате экспертизы, привел ее в качестве доказательства. Противоположная сторона, территориальная избирательная комиссия эти доказательства не приняла — восприняла, что не могут являться доказательством заключения эксперта. Суд тоже не принял в качестве доказательства почерковедческие исследования, — рассказал Шариков.

Он рассчитывает ознакомиться с мотивированным решением суда в понедельник, 22 июля.

Всего с 15 по 19 июля на рассмотрение судов Петербурга поступило 18 исков от кандидатов с отказами в регистрации. Кроме того, в Смольнинском районном суде началось рассмотрение исков, поданных в связи с регистрацией на выборы в МО "Владимирский округ" и МО "Смольнинское" лидера движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру