Студент СПбГУ оштрафован по делу о повешенном манекене Минервы

Василеостровский районный суд оштрафовал 5 мая на 20 тысяч рублей студента факультета политологии СПбГУ Артема Пронько по делу о проведении несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Основанием для возбуждения дела послужил манекен с табличкой "Наука мертва", повешенный на памятник графу Сергею Уварову перед зданием СПбГУ на Васильевском острове.

Пронько привлекли по делу о проведении 24 марта группового пикетирования перед зданием Двенадцати коллегий, в ходе которого на монументе оказался повешен манекен, олицетворяющий древнеримскую богиню мудрости Минерву. Студента задержали 9 апреля во время занятий, рассмотрение дела отложили почти на месяц по просьбе адвоката Вероники Карагодиной. Защитник просила допросить в суде силовиков, составивших протокол на Пронько.

Сам Пронько отрицал участие в акции. На заседание 5 мая он не пришел. Также не явились в суд силовики, о вызове которых ходатайствовала Карагодина.

Адвокат подтвердила суду позицию своего подзащитного о его неучастии в акции. Также она заявила со ссылкой на полученный ответ службы безопасности СПбГУ о том, что через несколько минут после завершения акции студенческий билет Пронько был зарегистрирован на входе в здание факультета на улице Смольного. Отсюда адвокат сделала вывод о том, что ее подзащитный не мог участвовать в акции.

— [Пронько находился] на достаточно большом расстоянии от места вменяемого правонарушения, и за девять минут мой подзащитный не мог бы оказаться [у здания Двенадцати коллегий], — заключила адвокат.

Суд приобщил документы к материалам дела. Помимо этого, защитник представила характеристики и рекомендательное письмо, данное в адрес Пронько.

В своем выступлении Карагодина также заявила о том, что поступившие из центра "Э" материалы не были заверены и потому не могут использоваться в качестве доказательств по делу. Выслушав представленные доводы, судья удалилась из зала для вынесения решения.

Ранее по делу о проведении той же акции был арестован на трое суток студент ЛЭТИ Степан Тимофеев. Перед судом он провел двое суток в отделении полиции, поэтому реальный срок ареста для него оказался меньше.

Андрей Казарлыга, фото: MR7