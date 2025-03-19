Петербуржца арестовали на 10 суток за аватарку с запрещенным лозунгом

Приморский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток Вячеслава Смирнова за публичную демонстрацию символики организации, запрещенной в России (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 19 марта объединенная пресс-служба судов города. Он был задержан полицией днем ранее.

Как указывается в публикации, мужчину доставили в отдел полиции 18 марта. В ходе осмотра изъятого телефона правоохранители обнаружили что Смирнов поставил на аватарку в социальной сети и мессенджере изображение, содержащее запрещенный в стране лозунг. В суде задержанный свою вину признал.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что этот же суд назначил петербуржцу арест по делу о публичном демонстрировании символики террористической организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). По версии следствия, на принадлежащем мужчине автомобиле была размещена наклейка с символикой запрещенной в России украинской террористической организации.

фото: ЗАКС.Ру