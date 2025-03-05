Петербуржцу назначили арест за наклейку с запрещенной символикой

Приморский районный суд назначил административный арест по делу о публичном демонстрировании символики террористической организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 5 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Назначенные сутки ареста Виктор Степанов отбывать не будет, поскольку ему зачли время задержания.

Степанов был задержан накануне, 4 марта, около дома № 74 по Шуваловскому проспекту. Участковый полицейский заметил там автомобиль Hyundai ix35 с наклейкой, на которой была изображена символика запрещенной в России украинской террористической организации. Как сообщается, машина принадлежит Степанову.

Привлеченный к ответственности признал вину в ходе судебного заседания.

В настоящее время наказание за публичное демонстрирование запрещенной символики предусматривает для граждан наложение штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей либо же административный арест на срок до 15 суток. В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательных работ в качестве еще одного вида наказания за подобное правонарушение.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру