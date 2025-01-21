Госдума поддержала наказание в виде обязательных работ за пропаганду нацистской символики

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий введение обязательных работ до 100 часов за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики, а также символики экстремистских организаций. Инициатива была внесена правительством РФ в ноябре 2024 года, передает 21 января ТАСС.

Поправки предполагают дополнение ст. 20.3 КоАП РФ. На данный момент данная статья предусматривает штрафы до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток для граждан, а также конфискацию предмета административного правонарушения. За изготовление, сбыт или приобретение нацистской атрибутики в целях пропаганды максимальный штраф составляет 2,5 тысячи рублей.

Согласно новому законопроекту, обязательные работы на срок до 100 часов могут стать альтернативой уже существующим мерам наказания в обоих случаях. При этом конфискация предметов административного правонарушения сохранится.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что обладателя татуировки с украинской символикой арестовали. В пресс-службе судов сообщили, что сам рисунок является "официальной символикой украинских националистов", а любое использование подобного в России запрещено.

фото: ЗАКС.Ру