Суд арестовал обладателя татуировки с запрещенной символикой за ее демонстрацию

Смольнинский районный суд арестовал на 14 суток Никиту Алтунина за публичное демонстрирование запрещенной в России символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили 10 января в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Причиной для разбирательства послужила татуировка с изображением украинской символики.

Как следует из материалов дела, 6 января Алтунин демонстрировал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. Подобное поведение не понравилось увидевшему изображение гражданину, и тот поспешил написать заявление в связи с произошедшим.

Сам рисунок является "официальной символикой украинских националистов", уточнили в пресс-службе судов. Любое использование подобной символики в России находится под запретом.

Алтунин вину признал, при этом он сообщил суду о том, что является гражданином Украины и что сам "внес изменения в свой паспорт гражданина России" в связи с этим. Согласно российскому паспорту, молодой человек родился в Красноярском крае.

Под арестом гражданин проведет менее 14 суток, поскольку ему засчитали время задержания с 6 по 8 января.

В ноябре 2024 года правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении возможных видов наказания за изготовление и сбыт, пропаганду и демонстрацию запрещенной символики. В случае его принятия признанным виновными будет грозить, помимо штрафов и административного ареста, до 100 часов обязательных работ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру