В Петербурге задержали подозреваемых в продаже сим-карт мошенникам

Петербургская полиция задержала двух жителей города по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам, сообщила 28 августа представитель МВД Ирина Волк. Их отправили под домашний арест.

По версии следствия, задержанные якобы покупали сим-карты, регистрировали их в мобильном приложении и продавали за рубеж. За границей эти карты могли использоваться мошенниками для звонков россиянам под видом сотрудников служб безопасности банков. Злоумышленники будто бы использовали схему, в рамках которой убеждали собеседников перевести деньги на "безопасный счет". Таким образом они могли получить порядка 6,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в конце июня в Ленобласти полиция задержала местного жителя, подозреваемого в продаже более 32,5 тысяч сим-карт мошенникам за границу. Телефонные номера он мог реализовывать через даркнет.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео в Telegram-канале Ирины Волк