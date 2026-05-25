Новости 25 мая 2026, 20:17

Лавров встретился с Бутягиным и Пиотровским

фото ЗакС политика

Министр иностранных дел Сергей Лавров 25 мая в Москве провел встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и археологом Александром Бутягиным, сообщили в пресс-службе МИД. Глава министерства поздравил Бутягина с освобождением из польской тюрьмы. На встрече обсудили прошлые российско-польские отношения. 

"Знаете, говорят, искусство требует жертв, но в данном случае жертв требует европейская элита. Они постоянно хотят "жертв" в другом смысле: где-то за счёт нашей страны, за счёт ни во что не вовлеченных людей. Мы все вовлечены в судьбу Родины, и все хотим, чтобы справедливость восторжествовала", – сказал Лавров. 

Бутягин рассказал, как взаимодействовал с российским диппредставительством: получал новости и помощь в подготовке документов. 

В декабре 2025 года сотрудника Эрмитажа Бутягина задержали в Польше по запросу Киева. Украинская сторона добивалась экстрадиции ученого. Его обвиняли в якобы незаконных археологических работах в Крыму. В конце апреля 2026 года Бутягин смог вернуться в Россию. Его освободили в рамках обмена между Польшей и Белоруссией. Археолог намерен продолжать научную деятельность.

Константин Леньков / Фото: МИД РФ


