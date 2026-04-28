Эрмитаж сообщил о скором возвращении археолога Бутягина в Петербург

Сотрудник Государственного Эрмитажа, ученый и археолог Александр Бутягин в скором времени вернется в Петербург и продолжит научную и просветительскую работу, сообщили 28 апреля представители музея в своих социальных сетях. Они поблагодарили власти России и Беларуси, дипломатов и профильные службы, а также всех сторонников Бутягина, кто оказывал помощь ученому в момент задержания и ареста.

"Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи", — приводят слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в соцсетях музея.

Об освобождении Бутягина из тюрьмы днем 28 апреля сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ученого отпустили во время обмена заключенными между Россией и Беларусью. Бутягина и супругу российского военнослужащего обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы, утверждает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Археолога задержали по запросу Киева в декабре 2025 года из-за археологических раскопок в Крыму, которые украинская сторона сочла якобы незаконными. В середине марта 2026 года Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции ученого на территорию Украины. Сторона защиты в ответ заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека, если польский суд не отменит это решение. В защиту Бутягина также выступало Министерство иностранных дел России, студенты и преподаватели СПбГУ, в котором Бутягин неоднократно читал лекции по археологии и истории, а также директор Эрмитажа Пиотровский.

