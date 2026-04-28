Сумма штрафов за граффити в Петербурге составила почти 10 млн рублей

С момента начала месячника по благоустройству сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга оштрафовали 120 собственников нежилых зданий на общую сумму почти в 10 млн рублей за графические изображения на стенах, сообщили 28 апреля в пресс-службе ведомства. По сведениям сотрудников ГАТИ, владельцы помещений не устраняли граффити более двух недель. Бороться с "посторонними" рисунками научена нейросеть "Городовой".

Постановление за граффити на стенах нежилых домов выписывают при двукратной фиксации нарушения в период двух недель. Если "Городовой" повторно обнаружит постороннюю надпись или рисунок, владелец здания получит штраф. Приводить фасады в порядок обязаны собственники домов, управляющая компания и ТСЖ. По мнению сотрудников инспекции, такая мера позволит привлекать к ответственности только тех собственников помещений, которые не проводят надлежащий уход и осмотр за своим имуществом, а также не содержат его в соответствии с законодательством.

В середине февраля ГАТИ сообщала о выписывании штрафов за граффити на общую сумму в 2 млн рублей с начала 2026 года. В феврале нейросетевые комплексы "Городовой" также зафиксировали посторонние графические рисунки и наледь на территории МО "Светлановское"

Нейросеть "Городовой" работает с 2023 года и способна выявлять нарушения правил благоустройства, например, граффити, ямы на дорогах, фиксировать повреждения фасадов и распознавать борщевик Сосновского. В зимний период нейросеть выявляет сосульки, наледь и снеговые шапки на крышах зданий.  

Екатерина Гусева


