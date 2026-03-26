ГАТИ предупредила о скором росте борщевика в Петербурге

В Петербурге в ближайшее время взойдет борщевик, сообщили 26 марта в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). В 2026 году бороться с борщевиком продолжат с помощью нейросети "Городовой". В инспекции подчеркнули, что новые технологии помогут обнаружить борщевик на частных территориях. Собственники, которые не избавятся от ядовитого растения, получат штрафы.

"С началом агротехнического периода ГАТИ включит в восьми нейросетевых комплексах "Городовой" функцию выявления борщевика на территориях. Комплексы умеют распознавать опасное растение на всех стадиях роста. При фиксации нарушения собственнику грозит штраф", - заявили представители ГАТИ.

С первого марта 2026 года вступил в силу закон, согласно которому физические лица будут платить за неуборку борщевика от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические лица - от 400 до 700 тысяч рублей.

В 2025 году с помощью нейросетей инспекция нашла неубранный борщевик на девяти участках. Собственникам территорий выписали штрафы на общую сумму более 800 тысяч рублей. Еще 56 горожан получили предостережения от ведомства. Нейросеть отслеживала борщевик на 186 маршрутах в разных районах Петербурга.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил искать борщевик с помощью искусственного интеллекта в 2023 году. Тогда сотрудники ГАТИ узнавали о местах роста ядовитого растения в ходе мониторингов территорий или из обращений граждан.

Напомним, зимой ГАТИ использует систему "Городовой" для контроля уборки городских улиц. В ноябре 2025 года ГАТИ выписала штраф МО "Парголово" из-за неочищенных детских площадок и наледи на тротуарах. Также с начала 2026 года инспекция с помощью "Городового" выявила более 30 случаев наличия граффити на фасадах зданий. Сумма штрафов превысила 2 млн рублей.

