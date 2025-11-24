Инспекторы ГАТИ выявили нарушения в качестве уборки МО "Парголово"

Сотрудники государственной административно-технической инспекции накануне снегопадов, 23 ноября, осмотрели территории МО "Парголово" на качество уборки дворов, сообщила пресс-служба ведомства. По итогам проверки местной администрации указали на ряд замечаний из-за не очищенных от снега детских площадок и наледи на тротуарах.

В местной администрации заявили о готовности к зиме и укомплектованности дворниками, инвентарем, техникой и средствами против льда. На представленные инспекцией замечания местная администрация обратит особое внимание, указали в пресс-службе ГАТИ.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин, курирующий ГАТИ, ранее заявил о готовности Петербурга к приходу зимы. Город закупил необходимое количество уборочной техники, а также увеличил на две тысячи количество дворников для уборки внутриквартальных территорий, отметил он.

С приходом зимы нейросеть ГАТИ "Городовой" начала следить за сосульками и наледью на крышах домов. В случае фиксации искусственным интеллектом нарушений, связанных с уборкой крыш, собственнику зданию грозит штраф 100 тысяч рублей. Таким образом, технология выявила 21 нарушение, по которым назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей. Также она выявляет граффити на стенах, наличие незаконных ларьков и растущий борщевик Сосновского.

Кирилл Дудров / Фото: ГАТИ