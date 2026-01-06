За новогодние праздники из Петербурга вывезено 106,2 тысячи кубометров снега

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 6 января провел оперативное совещание с главами районов города и их заместителями по поводу уборки снега. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, всего с 30 декабря из Петербурга вывезено 106,2 тысячи кубометров снега, за последние сутки - 23,1 тысячи кубометров снега. Новые зимние осадки ожидаются 7 января - план работ по их ликвидации обсуждался на совещании, сообщил Разумишкин.

"Обсудили план работы на ближайшие два дня. Завтра мы снова ожидаем снежный день и соответствующие задачи уже поставлены", - написал чиновник.

Напомним, председатель жилищного комитета Денис Удод рассказал, что от снега очищены 6 тысяч кровель из 13 тысячи. Со всем необходимым объемом ведомство справится к концу недели, заверил чиновник.

Фото: ЗАКС.Ру