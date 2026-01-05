Смольный: Уборка снега в Петербурге идет в усиленном режиме

В Петербурге в усиленном режиме идет уборка города после серии снегопадов, рассказали в аппарате вице-губернатора города Евгения Разумишкина. Там уточнили, что с 30 декабря в Петербурге выпало около 31,5 см снега.

"Только за прошедшие сутки с улиц города вывезено 24115 кубометров снега. Сегодня в дневную смену на уборку улиц вышло порядка тысячи работников ручного труда и 949 единиц техники", - рассказали в аппарате.

Коммунальные службы отдают приоритет основным магистралям, перекресткам, подходам к станциям метро, контейнерным площадкам и парадным. Особое внимание уделяют очистке кровель, добавили в аппарате вице-губернатора.

Напомним, ранее Разумишкин заявил, что случаи сильной засыпки улиц Петербурга солью вызваны "эффектом исполнителя". При этом чиновник считает, что превентивная обработка поверхности солевым раствором помогает предотвратить появление ледяной корки.

