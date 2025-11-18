Разумишкин назвал "эффектом исполнителя" случаи сильной засыпки улиц солью

Случаи излишнего использования технической соли при зимней уборке вызваны "эффектом исполнителя", заявил вечером 18 ноября вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире телеканала "Санкт-Петербург". При этом он высказался в пользу превентивной обработки поверхностей солевой смесью. По мнению чиновника, это позволяет предотвратить быстрое появление ледяной корки и, таким образом, снизить скользкость на улицах.

— Это эффект исполнителя, когда коллеги, которые первый раз работают в зиму или вот у нас всё, что касается уборки тротуаров, то пока мы, конечно же, провели один из этапов реорганизации, но тротуары мы пока еще [убираем] не только штатными сотрудниками, но и подрядчиками. <...> Иногда вот этот эффект исполнителя, он есть, когда решили, наверное, освободить какое-то количество времени, поставить выполнение задачи, а сами высыпали это куда-то, — заявил Разумишкин, комментируя случаи весьма щедрого применения соли, о которых сообщали общественники.

По заверениям вице-губернатора, с прошлого года "серьезно поставлена система контроля качества за каждым мастером, за каждым исполнителем", а к ответственным за перераспределение соли приняты меры на одном из предприятий.

Также Разумишкин высказался о применении в городе противогололедного реагента "Бионорд". Он уточнил, что реагент применяется в таких случаях, когда техническая соль уже неспособна растопить корку льда при наступлении морозов.

— Задача, которую мы поставили на этот год — постараться все-таки малыми средствами, именно с помощью технической соли и как раз превентивной обработки, которая как перед снегопадами должна производиться, выполнить свою задачу, — сообщил чиновник.

При этом "Бионорд" в случае необходимости все равно будет использоваться, добавил он и выразил надежду, что "все-таки в малых количествах совсем".

Споры об использовании соли при зимней уборке длятся в Петербурге не первый год. Активисты выступают против этого, в то время как власти города придерживаются обратной позиции. Непосредственно Разумишкин и ранее высказывался в пользу применения технической соли. В частности, он говорил об этом в ходе своего выступления в Законодательном собрании в минувшем феврале.

Месяцем ранее сообщалось, что Петербург приготовил к зиме 32 тысячи тонн противогололедных материалов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру