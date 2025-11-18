ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 18 ноября 2025, 21:08

Разумишкин назвал "эффектом исполнителя" случаи сильной засыпки улиц солью

Разумишкин назвал "эффектом исполнителя" случаи сильной засыпки улиц солью

Случаи излишнего использования технической соли при зимней уборке вызваны "эффектом исполнителя", заявил вечером 18 ноября вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире телеканала "Санкт-Петербург". При этом он высказался в пользу превентивной обработки поверхностей солевой смесью. По мнению чиновника, это позволяет предотвратить быстрое появление ледяной корки и, таким образом, снизить скользкость на улицах.

— Это эффект исполнителя, когда коллеги, которые первый раз работают в зиму или вот у нас всё, что касается уборки тротуаров, то пока мы, конечно же, провели один из этапов реорганизации, но тротуары мы пока еще [убираем] не только штатными сотрудниками, но и подрядчиками. <...> Иногда вот этот эффект исполнителя, он есть, когда решили, наверное, освободить какое-то количество времени, поставить выполнение задачи, а сами высыпали это куда-то, — заявил Разумишкин, комментируя случаи весьма щедрого применения соли, о которых сообщали общественники.

По заверениям вице-губернатора, с прошлого года "серьезно поставлена система контроля качества за каждым мастером, за каждым исполнителем", а к ответственным за перераспределение соли приняты меры на одном из предприятий.

Также Разумишкин высказался о применении в городе противогололедного реагента "Бионорд". Он уточнил, что реагент применяется в таких случаях, когда техническая соль уже неспособна растопить корку льда при наступлении морозов.

— Задача, которую мы поставили на этот год — постараться все-таки малыми средствами, именно с помощью технической соли и как раз превентивной обработки, которая как перед снегопадами должна производиться, выполнить свою задачу, — сообщил чиновник.

При этом "Бионорд" в случае необходимости все равно будет использоваться, добавил он и выразил надежду, что "все-таки в малых количествах совсем".

Споры об использовании соли при зимней уборке длятся в Петербурге не первый год. Активисты выступают против этого, в то время как власти города придерживаются обратной позиции. Непосредственно Разумишкин и ранее высказывался в пользу применения технической соли. В частности, он говорил об этом в ходе своего выступления в Законодательном собрании в минувшем феврале.

Месяцем ранее сообщалось, что Петербург приготовил к зиме 32 тысячи тонн противогололедных материалов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


