Новости 29 декабря 2025, 17:26

Пиотровский и Разумишкин удостоились благодарности президента

Президент Владимир Путин 29 декабря подписал распоряжение о поощрении вице-губернаторов Петербурга Бориса Пиотровского и Евгения Разумишкина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу. Им объявлена благодарность главы государства. 

Путин не впервые отмечает заслуги Пиотровского. Так, в январе 2025 года президент наградил его орденом Дружбы. Ранее Пиотровский получал от российского лидера почетную грамоту. Разумишкин также в прошлом удостаивался почетной грамоты президента. 

Пиотровский входит в состав правительства Петербурга с начала 2022 года. Он курирует вопросы культуры, туризма, спорта и взаимодействия со СМИ. Разумишкин занимает должность вице-губернатора с сентября 2023 года. Он отвечает в Смольном за жилищные вопросы, благоустройство, жилищную инспекцию и ГАТИ.

Константин Леньков / Фото: Евгений Разумишкин


