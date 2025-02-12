Разумишкин прокомментировал количество соли на дорогах Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин рассказал в Законодательном собрании 12 февраля о том, что на улицы города этой зимой высыпали около 86 тысяч тонн соли, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. По его словам, в этом году ее использовали намного меньше, чем в прошлом.

"Споров очень много о соли. У нас действует научно-технический совет. Посмотрели всю мировую практику — лучше технической соли ничего нет", — рассказал Разумишкин.

Разумишкин отметил, что в реагентах было минимизировано количество песка. "Это дает эффект весной. В прошлом году большое количество аллергиков сказало спасибо, что не было песка", — добавил он.

По словам Разумишкина, чиновники внимательно следят за отзывами критиков соли в соцсетях, в том числе за исследованиями, которые они публикуют. "Если есть конструктивная критика, пожалуйста. Если она основана на хайпе, мне это неинтересно", — отметил вице-губернатор.

Ранее Разумишкин рассказывал в ЗакСе о состоянии коммунальных служб в 2025 году. По его словам, дворники Петербурга обеспечены всем необходимым для комфортной работы.

фото: ЗАКС.Ру