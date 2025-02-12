Вице-губернатор Разумишкин рассказал в ЗакСе об уборке снега в Петербурге

В рамках правительственного часа в Законодательном собрании Петербурга 12 февраля заслушали доклад вице-губернатора Евгения Разумишкина, который курирует в городе уборку в зимний период. Чиновник рассказал депутатам о состоянии коммунальных служб в 2025 году. Также во время выступления чиновник напомнил о "температурных качелях", из-за которых отказаться от соли, по его словам, невозможно.

Разумишкин в своем докладе упомянул об обеспечении дворников необходимым для комфортной работы, в том числе и о предоставлении сотрудникам коммунальных служб жилья. Сейчас помещениям обеспечены более 600 дворников. Также Разумишкин упомянул о контроле за деятельностью управляющих компаний - под проверки прокуратуры попало более 100 организаций. Еще чиновники Смольного следят за тем, как собственники недвижимости помогают убирать снег с тротуаров и наледь с крыш.

Депутатам разрешили задать только по одному вопросу чиновнику от каждой фракции.

Это уже второе выступление Разумишкина перед депутатами в статусе вице-губернатора. Впервые он рассказывал о борьбе со снегом в феврале 2024 года. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру