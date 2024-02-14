Дебют Разумишкина в Мариинском дворце

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании 14 февраля депутаты Законодательного собрания Петербурга общались с вице-губернатором Евгением Разумишкиным, ответственным за уборку города. У него спрашивали про недостаток дворников с техникой и контроль чистоты улиц. Без подарка чиновник из парламента не ушел.

Доклад вице-губернатора Евгения Разумишкина перед депутатами Заксобрания 14 февраля был посвящен обстановке с зимней уборкой снега на улицах Петербурга. Это его первое появление за трибуной парламента в роли вице-губернатора. Он был назначен на должность в сентябре 2023 года. Зимний период для Разумишкина, как и для его предшественников, в очередной раз оказался серьезным вызовом.

- Вообще эта зима поставила рекорды как одна из самых снежных и холодных за последнее время. Для сравнения приведу лишь несколько цифр. Суммарная высота выпавшего снега составила 143 сантиметра, тогда как в прошлом году это было 114. За прошлый зимний период было вывезено 1,195 млн метров кубических снега. На этот, учитывая, что зима еще не закончилась, мы вывезли 2,5 млн метров кубических, что практически больше чем в два раза по сравнению с прошлым зимним периодом, - рассказал Разумишкин.

С первых слов своего выступления вице-губернатор поведал о внимании губернатора Александра Беглова к этой теме, а именно о преобразованиях в системе ЖКХ, по которым вся очистка улиц проводится силами города без помощи подрядчиков. Правда, по словам чиновника, город все еще испытывает кадровый дефицит в уборщиках снега. Сегодня набрано порядка 90% дворников и 80% механизаторов от необходимого числа этих работников. Ежедневно на улицы выходят почти 3,5 тысячи специалистов ручного труда и тысяча механизаторов. С учетом всех управляющих компаний на улице насчитали 8,7 тысячи дворников.

- С точки зрения погоды, вы все это видите и знаете, эта зима обнажила определенные проблемные моменты, которые необходимо исправлять. Отмечаю, что каждый район уникальный. Везде своя специфика, свои вопросы, требующие индивидуальных решений. Вместе с тем, кадровый вопрос остается актуальным для всех, - рассказал Разумишкин.

Он подчеркнул, что сейчас работники обеспечены всем необходимым: новым оборудованием, летней и зимней одеждой, а также для отдыха им предоставлены современные дворницкие. Число последних будет только увеличиваться - сейчас в нескольких помещениях идет ремонт. Разумишкин добавил, что 1 января 2024 года зарплаты дворников и механизаторов были повышены до 55 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно.

Парламентарий Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался, сколько дворников нужно, чтобы полностью закрыть потребность в них. Разумишкин пояснил, что дело не столько в дворниках, сколько в логистических процессах.

- Вопрос разумности, оптимальности и нормальной организации труда - это то, что стоит сегодня во главе угла нашей работы. Не наполнять просто бездумным количеством дворников или бездумно раздувать штаты, а именно оптимально и достаточно, - уверен Разумишкин.

Такой ответ удовлетворил не всех депутатов. Александр Рассудов (КПРФ) попросил уточнить, есть ли дефицит в технике. Он отметил, что не заметил снегоуборочного оборудования в те дни, когда она была особенно нужна.

- У нас достаточно или не достаточно уборочной техники? Потому что мы проводим ежегодно, уже много лет, парады уборочной техники, и потом возникает, когда наступает непогода, ощущение, что мы взяли взаймы ее в Москве для парада, а потом отправили обратно, - предположил Рассудов.

Технику закупали за границей еще до того, как возникли сложности с санкционным давлением, а сейчас оперативно заказывать запчасти из-за рубежа у Смольного не получается, рассказал Разумишкин. Приходится переходить на отечественное оборудование, а за короткий срок с такой задачей не справиться. В этом помогают промышленники из Беларуси.

Обсуждение уборки снега не обошлось без "температурных качелей", которые виноваты в образовании наледи. Это когда из-за перепадов температуры слой за слоем на тротуарах появляется лед и слякоть. Термин был особенно популярен у петербургских чиновников прошлой зимой. Сегодня Разумишкин произносить вслух это словосочетание не стал.

По информации Вишневского, регулярно петербуржцы жалуются на ситуацию с гололедом. Разумишкин признал, что это отчасти связано с недоработкой подрядных организаций. По словам чиновника, проблему можно будет решить, когда город закончит преобразования в сфере ЖКХ.

Нарушения регламентов управляющими компаниями, по словам Разумишкина, профильные ведомства совместно с сотрудниками прокуратуры выявляют ежедневно без выходных во всех районах города. Чаще всего это несвоевременная очистка дорожек возле подъездов домов. Контроль за уборкой проводят не только "на земле", но и на крышах домов, чтобы не допустить случаев травматизма. В надзорных мероприятиях этой зимой впервые задействовали систему "Городовой", которая ищет сосульки с помощью нейросетей. С помощью этой технологии к ответственности привлекли 11 собственников недвижимости.







Парламентарии предположили, что Смольный должен активно информировать население о правилах уборки гололеда. С таким предложением выступил лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Его избиратели часто обращаются к нему с вопросами об устранении последствий снегопадов. Разумишкину Павлов предложил информировать горожан с помощью буклетов.

- Не читаются буклеты. К сожалению, буклеты не читаются. Вы это прекрасно знаете. Я по прошлому месту работы могу с ответственностью сказать, что часть той официальной информации, которая размещается на досках объявлений и раздается буклетом, она, к сожалению, читается, не всеми, - заявил вице-губернатор.

С некоторыми замечаниями по качеству уборки снега Разумишкин не согласился. Например, член фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Новиков заявил, что возле его приемной снег не убирался на протяжении всей зимы. Вице-губернатор предложил устроить очную ставку с депутатом.

- Улицу можете сказать? - поинтересовался Разумишкин.

- Большая Разночинная, - ответил Новиков.

- Я был на Большой Разночинной, честно могу сказать.

- Ну давайте встретимся, я вам покажу. Снег лежит с весны, ой, с осени.

- С весны это был бы, конечно, перебор, хорошо, давайте встретимся на Большой Разночинной, потому что Петроградку мы с коллегами исколесили от А до Я.

В разговор включился спикер Заксобрания Александр Бельский, который поинтересовался у Новикова, обращался ли в эти месяцы он в компетентные органы с жалобой на снег.

- Я надеюсь, что завтра приедут и вывезут. Это не моя работа в общем-то, обращаться. Я прихожу и смотрю. Хорошо, буду следить за городом, - ответил Новиков.

Несмотря на обилие желающих задать вопрос, дальнейшее общение остановилось на технике, регламентах и нормативах. Вице-спикер Павел Иткин поинтересовался у Разумишкина, будет ли применять практика "дворник-шеринга", когда желающие физлица могут в частном порядке выйти на уборку улиц от снега за небольшое вознаграждение. Чиновник заявил, что к такой практике возвращаться не планируют.

По окончании выступления Вишневский передал Разумишкину пакет с валентинками от градозащитников. Активисты нарисовали 389 открыток - по одной в честь каждого дома, который может быть снесен после утверждения новых положений КГИОП о присвоении охранного статуса историческим зданиям. Напомним, вице-губернатор курирует, помимо работы комитета по благоустройству и жилищного комитета, деятельность комитета по охране памятников и культуры. Разумишкин, кивнув Вишневскому, принял презент от градозащитников и отправился отвечать на вопросы журналистов.



















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру