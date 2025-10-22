Петербург подготовил к зиме 32 тысячи тонн противогололедных материалов

По состоянию на 22 октября в районных жилагентствах запасено 32 тысячи тонн противогололедных материалов, заявил глава жилищного комитета Денис Удод на пресс-конференции в ТАСС. Это не окончательное значение, материалы будут закупаться и в дальнейшем, отметил он.

— На эту зиму мы противогололедными материалами обеспечены, мы спокойно сможем их использовать для того, чтобы бороться со скользкостью в наших дворах, на тротуарах и снижать количество травматизма жителей города, — рассказал Удод.

Об использовании противогололедных материалов на пресс-конференции высказался и глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко, который назвал соль лучшим материалом для борьбы со скользкостью на дорогах.

— Что мы будем применять в этом году для устранения скользкости. Первое — это соль, которая у нас является природным материалом. Пока лучше соли, наверное, ничего у нас не изобрели. То, что действительно растворимо и в дальнейшем уходит после обработки, вода может очищаться от примесей соли и попадать в наши водоемы при работе Водоканала, — заявил глава комблага.

Петриченко добавил, что дорожные предприятия готовят солевые растворы, которыми планируется обрабатывать дороги, тротуары, пешеходные переходы и территории на остановках.

Вопрос использования противогололедных материалов регулярно обсуждается в Петербурге. Сам Петриченко не впервые благожелательно высказывается об их использовании. В апреле он заявлял, что применение реагентов позволило уменьшить количество пыльных бурь с наступлением весны. О невозможности отказаться от использования соли до этого говорил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру