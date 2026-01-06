В Петербурге от снега очищены 6 из 13 тысяч кровель

От снега очищены 6 тысяч кровель домов в Петербурге, пишет 6 января "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя жилищного комитета Дениса Удода. Всего в городе уборки требуют 13 тысяч домов, уточнил чиновник.

"То количество снега, которое уже выпало, если останется на кровлях, то при наступлении около положительных температур будет представлять опасность. И мы этого не ждем. До конца этой недели мы планируем эту работу завершить полностью", - цитирует издание Удода.

Чиновник напомнил, что все жилищные агентства в праздники работают в усиленном режиме. По его словам, в смену трудится не менее 4 тысяч дворников и не менее 1,2 тысяч тракторов и погрузчиков.

Напомним, накануне об "усиленном режиме" уборки Петербурга от снега рассказали в аппарате вице-губернатора города Евгения Разумишкина. Там напомнили, что за праздники в городе выпало более 30 см снега.

Фото: ЗАКС.Ру