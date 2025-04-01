Петриченко заявил о снижении числа пыльных бурь из-за использования реагентов

В Петербурге заметно уменьшилось количество пыльных бурь, заявил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко 1 апреля на пресс-конференции в ТАСС. По его мнению, это связано со снижением объемов используемого зимой песка и применением реагентов.

— В этом году мы в восемь раз применили меньше песка. Применяли, естественно, ту соль, о которой неоднократно говорили, за которую нас ругали. Но, тем не менее, на сегодняшний день, если сказать объективно, то мы видим результат: у нас минимальное количество так называемых пыльных бурь в городе, — заявил в своем выступлении Петриченко.

Чиновник при этом сослался на количество поступающих жалоб от горожан. По его словам, весной 2024 года дежурная служба комитета ежедневно фиксировала по 85-95 обращений, теперь же речь идет о 18-20 обращениях в день. Полученные жалобы перенаправляют в подведомственные учреждения для последующей очистки с применением пылесосов по адресам.

Петричеко особо отметил, что в 2025 году замывка и уборка городских территорий стартовала "фактически с первых дней января, когда это позволила погода". Всего к 1 апреля на эти цели извели более 100 тысяч кубических метров воды.

На вопрос о влиянии соли на фасады и подвалы многоквартирных домов Петриченко затруднился ответить. Он заявил, что в прошедшую зиму городские службы израсходовали ее "ровно столько, сколько было у нас запланировано на один квадратный метр".

— Влияние на фасады в части окраски и всего остального. Мы получим данные от жилищного комитета по итогам весенних осмотров, в том числе фасадов, и далее уже соответственно… Если говорить о том, что при обработке тротуаров у нас были повреждены фасады, то здесь вопрос, конечно же, спорный. То ли они были повреждены от удара соли о краску, <...> то ли это произошло в результате попадания влаги и естественных процессов, которые у нас происходят непосредственно на фасаде, — высказался он.

Отметим, что использование реагентов для зимней уборки неоднократно становилось причиной для высказываний городских чиновников, которые всякий раз отстаивали подобный выбор. В частности, вице-губернатор Евгений Разумишкин говорил в Законодательном собрании со ссылкой на мировой опыт, что для зимней уборки "лучше технической соли ничего нет". Несколько сдержаннее высказывался его коллега Алексей Корабельников, который называл применение пескосоляных смесей и реагентов "неким компромиссом", призванным улучшить качество зимней уборки в городе. Использование песка для посыпки поверхностей чревато пыльными бурями при потеплении, утверждал он.

Критичнее о применении песка высказывался глава жилищного комитета Денис Удод. По его словам, при подмораживании растаявшего снега с песком на тротуарах образуется практически "цемент или бетон, который уже сложнее убрать с улиц".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру