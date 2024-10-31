Удод "с осторожным оптимизмом" заявил о готовности к зиме в Петербурге

Петербург в основном готов к наступающей зиме, заявил 31 октября глава жилищного комитета Денис Удод на пресс-конференции в ТАСС. Заметно большей уверенностью отличилось выступление заместителя главы комитета по благоустройству Сергея Малинина.

— В целом оцениваем готовность города к зиме с таким осторожным оптимизмом. Понимаем, что, конечно, есть определенные сложности, но мы знаем, как их решать и город в целом к новой зиме готов, — высказался Удод в ходе пресс-конференции.

Всего в городе насчитывается свыше 24,2 тысячи жилых домов, все они вовремя подготовлены к зимнему сезону, следовало из слов главы жилкома. На необходимые для этого работы в Петербурге потратили свыше 13 млрд рублей, к моменту начала отопительного сезона все здания были подключены к источникам теплоснабжения.

Штат дворников, занимающихся уборкой внутриквартальных территорий, укомплектован более чем на 90 %, продолжил Удод. В абсолютных цифрах это немногим более четырех тысяч человек. При этом чиновник заявил о намерении и дальше продолжать привлечение персонала, поскольку дворников в Петербурге все равно не хватает. Также более чем на 90 % укомплектован штат механизаторов.

В 2022-2023 году для нужд жилищных агентств в городе закупили 1 234 единицы уборочной техники и полторы тысячи единиц прицепного и навесного оборудования.

Остановился глава жилкома и на вопросе готовности к зиме крыш. По его словам, в последние годы в Петербурге обращают "повышенное внимание" обеспечению нормализации температурно-влажностного режима с целью уменьшения опасности образования наледи. Тем не менее, в городе насчитывается почти 2,3 тысячи потенциально опасных крыш, при этом в штате управляющих компаний состоит около 440 кровельщиков. Этого количества недостаточно для полноценной уборки, признал чиновник.

Запаса противогололедных материалов должно хватить на 2,5 месяца, в дальнейшем планируются дополнительные закупки. Удод выступил против использования песка при зимней уборке и отметил, что применяться в основном будет соль.

— Песок превращает подтаявший снег, который потом замерзает с песком, практически в цемент или бетон, который уже сложнее убрать с улиц, — высказался он. — А второе, мы избавляем город от пыльных бурь, которые весной возникнут.

Вслед за Удодом о подготовке к зиме отчитался замглавы комитета по благоустройству Сергей Малинин. Как и ранее глава комблага Василий Пониделко, он заявил об укомплектованности подведомственных учреждений персоналом на 75 %. В частности, трудоустроены 1,6 тысячи водителей, 1,3 тысячи механизаторов и около 800 дворников.

— С 1 апреля мы работаем в новой организационной форме, <...> и этот переход уже позволил на сегодняшний день увеличить по сравнению с прошлым годом количество водителей на 120 человек, механизаторов на 280 и дворников на 180 [человек]. То есть постепенно мы идем на нарастание на достижение тех нормативных цифр, которые нам нужны, — поведал Малинин.

Спикер заявил о готовности к зимнему периоду 1 671 единицы уборочной техники. На случай сверхнормативного выпадения осадков заключены договоры о предоставлении "дополнительных сил по уборке городских территорий", добавил он. В целом Малинин полагает подведомственные комблагу организации готовыми к холодам.

— Мы уверенно говорим о том, что и дорожные организации наши, и садово-парковые предприятия полностью к зиме готовы, — объявил Малинин.

Участвовавший в пресс-конференции вице-губернатор Евгений Разумишкин заявил о готовности к зиме всех 11 стационарных снегоплавильных пунктов в городе, а также семи стационарных снегоприемных пунктов и восьми участков для временного складирования снега. "Потенциально этого достаточно, даже с учетом опыта прошлой зимы", — прибавил он. Кроме того, чиновник сообщил о проектировании дополнительных двух снегоплавильных пунктов в городе.

Андрей Казарлыга, фото: Пресс-центр ТАСС (скриншот трансляции)