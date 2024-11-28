Корабельников назвал компромиссом использование реагентов при зимней уборке

Использование пескосоляных смесей и реагентов в ходе зимней уборки — это "некий компромисс", заявил в ходе "прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург" 28 ноября вице-губернатор Алексей Корабельников. Его слова прозвучали в ответ на сразу три вопроса, касающихся использования реагентов и их влияния на окружающую среду.

— Если ничего не сыпать, это лучший вариант, — высказался на услышанные вопросы Корабельников. — Но здесь мы с вами живем в большом мегаполисе, и использование пескосоляных смесей, реагентов специальных, — это некий компромисс, который позволяет все-таки улучшить качество уборки города, снизить травматизм в зимний период времени, поскольку реагенты позволяют лучше и быстрее убирать город от наледи.

В своем ответе вице-губернатор заявил, что считает нужным применять наименее вредные для окружающей среды реагенты, а также соблюдать меру при их использовании. "Если их сыпать в рамках регламентов и если эти реагенты сертифицированные, то большого вреда они не наносят", — поделился мнением он.

Также Корабельников заявил о том, что использование песка для посыпки обледенелых дорог чревато пыльными бурями в весенний период. К этому он прибавил, что город дополнительно закупил поливальную технику и машины-пылесосы с тем, чтобы бороться с подобными явлениями.

Месяцем ранее против использования песка высказывался глава жилищного комитета Денис Удод. Он также упоминал пыльные бури, а заодно заявлял, что промерзший с песком снег якобы превращается в "практически в цемент или бетон", что вызывает сложности с уборкой.

Отметим, что один из озвученных Корабельникову вопросов соответствовал тому, что ранее озвучивал в своих соцсетях лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Активист уже выпустил пост с комментарием касательно услышанного ответа. Среди прочего, он высказал несогласие с превентивной обработкой поверхностей солью и добавил, что песок "нужно просто вовремя убирать и смывать".

Андрей Казарлыга, фото: телеканал "Санкт-Петербург" / "Вконтакте" (скриншот трансляции)