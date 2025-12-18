Вице-губернатор Москаленко посетил Мариуполь

Руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Москаленко под конец года посетил Мариуполь с рабочим визитом. Чиновник проверил ход работ на объектах, которые восстанавливаются при участии петербургских специалистов. Вице-губернатор посетил Драматический театр, парк на Комсомольском бульваре, а также спорткомплекс "Нептун". О визите Москаленко в город-побратим сообщила пресс-служба Смольного 18 декабря.

"На всех объектах работа идет в соответствии с намеченными сроками. Каждый, кто здесь работает, понимает, что мы не просто восстанавливаем здания, мы восстанавливаем жизнь людей со всеми ее простыми радостями - возможностью сходить в театр, погулять с детьми в парке, позаниматься спортом", – написал Москаленко в своих социальных сетях.

Во время поездки Москаленко сопровождал глава представительства Петербурга в Мариуполе Олег Моргун. Также петербургский чиновник встретился с нынешним руководителем Мариуполя Антоном Кольцовым (ранее эту должность занимал Моргун). С Кольцовым чиновник обсудил городские проекты, которые курирует Петербург. Кроме того, речь зашла о работе петербургских специалистов из сферы здравоохранения и коммунального блока. Смольный готов продолжать практику рабочих командировок для медиков и работников аварийных служб.

Константин Леньков / Фото: Валерий Москаленко