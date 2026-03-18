Суд в Варшаве разрешил экстрадицию археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы 18 марта удовлетворил запрос Украины об экстрадиции археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, сообщили близкие ученого в своих социальных сетях.

"Защита убеждена, что экстрадиция означает для Бутягина не только риск несправедливого суда, но и прямую угрозу его жизни и здоровью в случае помещения в украинский СИЗО", - говорится в сообщении представителей Бутягина.

В начале заседания Бутягин заявил журналистам, что не ждет "ничего хорошего" от суда, сообщил ТАСС. Киев обвинил его в незаконном повреждении и уничтожении объектов культурного наследия (ч. 4 ст. 298 УК Украины). Речь идет об археологических работах Бутягина в Крыму в 2014-2019 годах. Однако адвокаты археолога заявили, что в материалах дела и экспертном заключении, на которое опирается обвинение, отсутствуют доказательства разрушения памятников и обоснование суммы причиненного ущерба. По их оценке, речь идет о проведении раскопок без необходимой лицензии или разрешения, что не предусматривает лишение свободы и не является основанием для экстрадиции.

Кроме того, защита указывает на истечение срока давности по статье о незаконном повреждении и уничтожении объектов культурного наследия. По их подсчетам, предельный срок по вменяемой статье истек 1 января 2024 года, еще до момента предъявления Бутягину обвинения.

Адвокаты также отметили, что решение не означает немедленной экстрадиции ученого. Защита не согласилась с решением суда и собирается обжаловать его.

Бутягина задержали по запросу Киева в декабре 2025 года из-за работ в Крыму, которые украинская сторона считает якобы незаконными. Суд в Варшаве неоднократно продлевал арест ученого. В то же время российская сторона регулярно отправляла запросы в Польшу с просьбой разобраться в ситуации и освободить Бутягина из-под стражи. Так, в российском МИД заявляли, что обвинения Киева носят "абсурдный характер", и попросили немедленно отпустить Бутягина. В защиту археолога выступали студенты и сотрудники петербургского государственного университета, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который направил генеральному прокурору Польши открытое письмо с просьбой освободить коллегу из-под стражи.

