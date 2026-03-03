В Варшаве до июня продлили арест археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы продлил до 1 июня арест петербургского археолога Александра Бутягина, сообщают близкие ученого в соцсетях. Слушания по вопросу экстрадиции ученого на Украину продолжатся 18 марта.

"За прошедшие недели судья Дариуш Любовский, которого суд отказался отвести от дела Александра Бутягина, был смещен с руководящей должности в секции международных уголовных дел Варшавского окружного суда, после чего он подал в отставку," - заявили приближенные к Бутягину.

Отмечается, судья подал в отставку после первого заседания по вопросам экстрадиции 15 января. Перед этим вышестоящие инстанции усомнились в его объективной оценке политических дел. Тем не менее, Любовский продолжит работу по делу петербургского ученого.

Суд в Польше арестовал археолога в декабре 2025 года якобы после проведения незаконных раскопок в Крыму. Ученый в то время находился в Европе. Киев намерен добиваться отправления Бутягина на территорию Украины.

Сначала суд арестовал ученого на 40 дней. В январе суд Варшавы продлил арест до 4 марта.

В январе МИД России требовал от властей Польши освободить Бутягина. Дипломатическое ведомство назвало обвинения Киева абсурдными. Также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отправил письмо генеральному прокурору Польши с призывом отменить арест ученого.

Александр Бутягин работает в Государственном Эрмитаже заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья. Также он читает лекции об археологии в СПбГУ. В Крыму он возглавлял экспедицию по раскопкам древнего города Мирмекий.

